På grunn av det såkalte hytteforbudet er mange osloborgere tvunget til å tilbringe årets påske i byen. Flere har sett på det som en mulighet til å rydde i både hagen og hjemmet.

Det skapte mandag formiddag et kaos ved flere gjenbruksstasjoner og på flere veier i Oslo.

– Vi er mer populære enn noen gang. Men vi må likevel ta en del forholdsregler, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo.

Hun har akkurat kommet seg til Haraldrud gjenbruksstasjon, hvor det fortsatt er lange køer.

Dan P. Neegaard

Hørte ikke på vaktene

Mellom klokken 9 og 9.30 mandag ble Oslo politidistrikt kontaktet av fire ulike gjenbruksstasjoner i Oslo og Asker.

– Vi fikk beskjed om at det var store trafikale problemer og lange køer fra hovedveiene, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

#Oslo #Bærum #Asker. Det meldes om lange køer og trafikale problemer ved avfallsanleggene. Dette gjelder Yggeset avfallsanlegg, Haraldrud gjenbruksstasjon, samt Isi avfallsanlegg. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 6, 2020

Flere av gjenbruksstasjonene hadde leid inn egne sivile vakter til å dirigere trafikken, men ikke alle var interessert i å følge trafikkdirigeringen.

– Det var en blanding av mange mennesker og kaotiske tilstander. Fra Smestad gikk køen langt ut til ring 3. Mens på Isi ved Skui gikk køen helt ut til E16, sier operasjonslederen.

Ved Haraldrud måtte en patrulje fra politiets trafikkorps opprette en sluse for bilene.

– De forteller at bilene ikke overholder det som blir sagt av de sivile vaktene. Det var etter at en ansatt ringte og fortalte at det var umulig å komme frem på grunn av køen, sier Skott.

Like før klokken 12 var Aftenpostens fotograf ute ved Grønmo gjenbruksstasjon ved Klemetsrud. Da strakte køen seg helt ned til Enebakkveien. Folk så ut til å oppføre seg bra og holdt god avstand.

Dan P. Neegaard

Ber folk vente

Som følge av koronautbruddet har Renovasjons- og gjenvinningsetaten tatt en rekke grep. Blant annet er det satt en maksgrense for antall biler som kan være inne på de ulike stedene.

På Haraldrud gjenbruksstasjon er det for eksempel satt en grense på maks 15 biler av gangen.

– Dette er først og fremst for å hindre smitte. Vi må ta situasjonen på alvor, men vi forstår at det ikke er populært, sier Kristoffersen fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

Etaten hadde sendt ut flere advarsler om at det vil oppstå lange køer denne påsken. I tillegg til maksgrense for antallet biler ved hver stasjon, har de også regler om at avfall skal være ferdig pakket i blanke sekker.

Dan P. Neegaard

– Vi vurderer kontinuerlig åpningstidene. Nå har vi åpent mandag til fredag fra 10 til 17. Men vi håper å kunne åpne helt så fort som mulig, men vi er ikke der enda, sier Kristoffersen.

Da Aftenposten snakket med henne rundt klokken 12 mandag, var det lange køer ved gjenbruksstasjonene. Etaten forventer at det vil være slik også tirsdag og onsdag. De oppfordrer folk til ikke å dra til gjenbruksstasjonene med mindre det er tvingende nødvendig.

– Hvis du har mulighet til å vente, så oppfordrer vi deg til å vente til ting har normalisert seg. Vi må ta sørge for at folk ikke går for tett oppe i hverandre, sier Kristoffersen.

Dan P. Neegaard

Fire timer lang kø

– Det er aldri gøy å stå i kø. Noen blir utålmodige og enkelte snur. Enkelte blir også veivet videre, fordi vi kan ikke ha kø helt ut til hovedveiene. Men de fleste oppfører seg fint og aksepterer at det tar den tiden det tar, sier Kristoffersen.

Operasjonsleder Skott forteller at de ved gjenbruksstasjonen i Heggedal i Asker fikk melding om at det er fire timer ventetid.

– Det sier noe om hvor mange mennesker som har stått og fortsatt står i kø, sier hun.

Også politiet oppfordrer folk til ikke å reise til gjenbruksstasjonene hvis ikke det er strengt nødvendig.

– Ved flere av stedene er det meldt om timelange køer, sier Skott.