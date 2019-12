Petter Stordalen kan bli Årets osloborger : – Oslo er 95 % veldig bra

Gi din stemme nederst i saken:

På tross av solbrun hud og en tykk skinnjakke hoster og harker Petter Stordalen seg ut av restauranten på Amerikalinjen. Selv ikke hotellkonger slipper unna vinterforkjølelser.

Så ser det heller ikke ut som om forkjølelsen plager ham nevneverdig. Han stopper og slår av en munter prat med gjestene som sitter i salongen ved resepsjonen på hans nyeste Oslo-hotell.

Ti minutter på overtid slenger han seg ned i sofaen i baren, klar for å snakke om hvorfor utviklere og gårdseiere har et ansvar for hvordan det er å bo og leve i Oslo.

Og, ikke minst, hvorfor han elsker byen han kaller «verdens største landsby».

– Jernbanetorget har lenge bare vært et sted du måtte forbi. Nå er det et sted du reiser til. Hoteller er steder som lever hele døgnet. Slik unngår man døde områder. Mennesker skaper trygghet.

– Mennesker skaper trygghet

Amerikalinjen ligger midt på Jernbanetorget, i en stor, stolt bygning du kanskje har gått forbi, men ikke lagt merke til. Før nå. For i mars i år åpnet Stordalens nyeste hotell. Femten måneders oppussing måtte til før det fredede bygget kunne vekkes til live igjen.

Opprinnelig huset bygningen hovedkvarteret for Den Norske Amerikalinjen, rederiselskapet som låner navnet sitt til hotellet. Hit måtte alle som skulle utvandre til Amerika innom før de kunne legge ut på den lange ferden til «den nye verden».

– Hadde dette blitt kontorbygg, slik det egentlig skulle, ville området vært helt dødt når kontorfolkene slukket lysene og gikk hjem, sier Stordalen.

I stedet ble det hotell.

– På Amerikalinjen var det viktig å åpne opp mot Jernbanetorget på bakkeplan. Det er ikke lønnsomt, men det er en del av det som skaper miljø.

Fakta: Petter Stordalen (57) Norsk entreprenør

Startet i kjøpesenterbransjen, har siden etablert seg som hotelleier og investor.

Eier pr. i dag totalt 195 hoteller i Nordic Choice Hotels. Dette inkluderer Nordic Hotels and Resorts.

Hotellbygging og byutvikling går hånd i hånd når han igangsetter nye prosjekt.

Satser på nye, historiske Oslo-hoteller

Stordalen forteller at besøkende fra utlandet skryter av området som lenge bare ble kalt «plata». Med jazzbar, restaurant og kafé har Stordalen nyeste hotellprosjekt gitt folk et sted å være, i midten av byens største knutepunkt.

Like i nærheten ligger to andre av Stordalens nysatsninger, Clarion Hotel The Hub og Clarion Hotel Oslo. I 2022 skal det neste historiske prosjektet stå klart: Hotell Sommerro på Solli plass, i det gamle hovedkvarteret til Oslo Lysverker.

– Føler du et større ansvar for byen nå enn før?

– Hundre prosent.

– Hvorfor det?

– Byutvikling handler om at vi som gårdeiere og utviklere må ta et større ansvar. I Norge er man ikke like vant til å tenke at hoteller åpner opp byen som man er i Sverige og Danmark. Der blir nye hoteller heiet på i mye større grad, fordi de skjønner hva det gjør med området.

Likevel er det i Oslo de fleste og største investeringene har skjedd.

– Hvis man er opptatt av Oslo, må man investere i Oslo. Jeg tror jeg er en av dem som har investert mest i Oslo de siste årene.

Kritikk og kontrovers

Stordalens økonomi skaper også diskusjon. Denne uken meldte Dagens Næringsliv at Stordalen får en skattesmell på 161 millioner kroner. I tillegg protesterer tillitsvalgte i hotellkjeden på lav lønnsøkning. Samtidig har Stordalen har hatt en utbytte på 585 millioner kroner de siste fem årene, ifølge E24.

Stordalen er på reise når Aftenposten tar kontakt for en kommentar, men Bettina Flatland, kommunikasjonsdirektør i Nordic Choice Hotels, svarer.

Når det gjelder skattesaken, ligger det ingen dramatikk her, mener hun.

– Klassifiseringen av utbyttet fra eiendomsselskapet Strawberry Fields ble av myndighetene endret til skattepliktig utbytte. Da ble den skattepliktige inntekten oppjustert, forteller hun.

Til saken om lønnsvekst sier hun:

– Vi gir de tilleggene som følger bransjens lønnsnivå. Utbyttet er hentet fra Stordalens eiendomsselskap og ikke fra hotelldriften. Det blir derfor ikke riktig å sette Stordalens utbytte opp mot de lokale lønnsforhandlingene i Nordic Choice.

– Oslo er verdens største landsby

Da Stordalen kom til Oslo fra Porsgrunn i 1985 gikk det fortsatt trafikk forbi Rådhuset og ut langs Aker brygge.

– Altså, det gikk trailere rett forbi Rådhuset! For meg er Oslo blitt en mye mer spennende by. Hadde noen sagt til meg da jeg sto i Oslo første gang hvor mange restauranter, konsepter og kulturbygg som ville komme – at hele Barcode skulle bli slik det er i dag. Jeg tror ikke det hadde vært mulig å tenke seg det en gang!

Det er nærheten til naturen som gjør Oslo spesiell, mener han.

– Folk som kommer hit synes Oslo er fantastisk vakker. De liker menneskene, og føler seg trygge. Det er lett å glemme for oss som bor her. For meg er Oslo 95 % bra! Nærheten, tryggheten, fjorden, marka. Det er et gigantisk kinderegg. Og så har man liksom litt kontroll på det. Det er ikke større enn det, sier Stordalen, og legger til:

– Oslo er verdens største landsby. Jeg elsker det.