Enda flere lovbrudd i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune

Berg kommer med opplysningene i et notat til samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo, ifølge NRK.

Dermed har etaten hatt minst 857 overtidsbrudd fra 2017 til august 2019.

Berg, som har det øverste ansvaret for etaten, har fått kritikk for håndteringen av lovbruddene, og Kontrollutvalget i Oslo kommune har bestemt at Berg skal granskes.

Etaten rapporterte selv om 557 brudd på arbeidsmiljøloven for et år siden. NRK har imidlertid avslørt at etatens egne tall viser over 800 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

Ifølge NRK ble Berg varslet av etaten om bruddene allerede i april i fjor, men informerte først bystyret om saken i april i år.

Også Arbeidstilsynet har gått inn i saken og krever å få vite hvor mange lovbrudd Berg var kjent med, og hvordan hun er blitt informert av etaten.

Berg sier at det er alvorlig når lover og regler ikke følges.

– Når vi fikk varsler og informasjon fra etaten om brudd på arbeidstidsbestemmelser og anskaffelsesregelverket, satte jeg i gang en ekstern undersøkelse av etaten. Parallelt ga jeg ny etatsdirektør tydelig beskjed om å rydde opp, sier hun til NTB.

Hun opplyser at etaten melder at de nå ikke har brudd på anskaffelsesregelverket, og at utfordringene med brudd på arbeidstidsbestemmelsene er betydelig redusert.