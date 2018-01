Benjamin-drapsmann ber om unnskyldning

Jahr ble i 2002 dømt til 18 års fengsel for knivdrapet på Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo 26. januar 2001.

– Jeg er lei meg for det jeg var med på og mine handlinger. Min unnskyldning er vel ikke særlig ettertraktet. Men jeg vil si til pårørende, Benjamins venner og nærmiljøet på Holmlia som ble berørt: Det var ingen grunn som rettferdiggjør den sorgen og smerten som jeg ga dere. Jeg er veldig lei meg for det, uttaler Joe Erling Jahr i en e-post til NRK.

Saken kommer opp igjen i forbindelse med NRKs nye podkastserie Hele historien som går i dybden på drapet på Benjamin Hermansen.

Jahr er i dag ferdig med å sone dommen sin og skal ha brutt med det nynazistiske miljøet han tidligere var en del av. I 2001 var han og de andre som drepte Hermansen tilknyttet den høyreekstreme gruppen «Bootboys».

Moren til Benjamin, Marit Hermansen, mener Jahr ber om unnskyldning for noe som er helt utilgivelig. For henne er det viktig at ingen glemmer hvor farlig høyreekstremistiske holdninger er.

– Det som drepte Benjamin, de som drepte Benjamin, de er enda flere og farligere i dag enn det de var i 2001. Det nynazistiske miljøet og det høyreekstremistiske miljøet i Norge, Sverige og hele Europa, vokser og vokser. Vi må aldri slutte å fortelle hverandre om hvor farlig dette er, sier hun.

Ole Nicolai Kvisler ble dømt til 17 års fengsel for drapet på Benjamin. Samtidig ble en 19 år gammel kvinne ble dømt til 3 år fengsel for legemsbeskadigelse.

Drapet på Benjamin vakte avsky over hele landet og avstedkom en rekke spontane fakkeltog mot rasisme. Bare i Oslo gikk 40.000 personer i tog, en av de største markeringene siden 2. verdenskrig.

I 2002 ble det opprettet et eget fond og en pris til minne om Benjamin.