Onsdag 7. mars skulle politikere fra alle bystyrepartiene debattere samferdselspolitikk på Hard Rock Café i Oslo.

Arrangøren er Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo», som Jarle Aabø står bak.

Torsdag kunne Dagsavisen melde at byrådspartiene MDG, SV og Ap trekker seg fra debatten. De opplever hets mot enkeltpersoner, og påfølgende trusler fra medlemmer i gruppen.

– Aabø tar bilder helt ut av kontekst, finner på ting og legger ord i munnen på folk. Han henger ut folk, ikke bare partimedlemmer, men også sympatisører. Dette skremmer folk bort fra det offentlige ordskiftet og er et demokratisk problem, sier Sirin Hellvin Stav (MDG) i Samferdsels- og miljøkomiteen til Dagsavisen.

Hun legger til at hun har mottatt trusler om voldtekt og drap i etterkant av å ha blitt omtalt i gruppen.

Også Arbeiderpartiets Andreas Halse og SVs Sunniva Eidsvoll mener Facebook-gruppen og Jarle Aabø bidrar til å spre hets.

Aabø har tidligere blitt anklaget for å bedrive hets: Avskyelig Lan Marie Berg-kritikk fra Jarle Aabø, mente Aftenpostens kommentator

Resten av bystyrepartiene trekker seg – unntatt Frp

Fredag melder Høyre, Venstre, KrF og Rødt at de også trekker seg. I en Facebook-post skriver partiene at forutsetningen for at de ville stille, faller bort når byrådspartiene ikke er representert.

Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet skal fortsatt stille.

Mikkel Øgrim Haugen, leder i Oslo Rødt, sier de ble overrasket da byrådspartiene trakk seg, fordi de tok kontakt allerede i februar for å forhøre seg om MDG ville stille.

– Vi sa fra at om de ikke ville stille, ville heller ikke vi gjøre det. Det var litt overraskende da de sa at de vil boikotte debatten, og litt klønete at de ikke har sagt fra til oss. Vi har sagt at vi skal stille, og det fremstår som at vi legitimerer debatten, sier Øgrim til Aftenposten.

Venstre, KrF, Rødt og Høyre takket ja til å stille i debatten fordi vi mener det er viktig å belyse de politiske... Posted by Mikkel Øgrim Haugen on Friday, March 2, 2018

Øgrim mener det er synd at det ikke blir debatt, blant annet fordi partiene ønsker å tydeliggjøre forskjellene i samferdselspolitikken.

Rødt er budsjettpartneren til byrådspartiene, men har stemt mot Oslopakke 3 og de nye bomstasjonene.

– Jeg forstår at man ikke vil stille i debatt. Men det er samtidig ødeleggende at nettroll skal sette premissene for Oslo-politikken.

Aabø avviser påstander om hets

Jarle Aabø sier til Aftenposten at han har full forståelse for at opposisjonspartiene trekker seg.

Han har ikke har forståelse for kritikken fra politikerne i SV, MDG og Arbeiderpartiet.

– Det byrådet mener, er en falsk påstand. De har ikke noe belegg i det hele tatt for å hevde dette. Det kan enhver gå inn og se gjennom mer enn tusen hovedinnlegg, og se at det ikke er belegg for å hevde, sier Aabø til Aftenposten.

Han forhåndsgodkjenner hovedinnlegg i gruppen. Seks andre personer har som oppgave å moderere kommentarfeltet. Han mener det generelt er problem at det ikke er mulig å forhåndsmoderere innlegg i kommentarfelt på Facebook.

– Stav sier hun har fått trusler om drap og voldtekt etter å ha blitt omtalt i gruppen. Hva synes du om det?

– Jeg synes det er helt forferdelig at folk utsetter personer for den slags. Jeg kan ikke skjønne og begripe at det er noe vi har skrevet som skulle oppfordre eller på annet vis ha noe med det å gjøre. Men vi har sikkert lagt ut noe som har irritert noen, og det er en del gærninger der ute. Det er veldig trist. Men vi kan ikke ta noe ansvar for det, for det har vi ikke noen medvirkning til, sier Aabø.