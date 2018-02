Sámi álbmotbeaivi (Samenes nasjonaldag)

Stein J Bjørge

Samenes nasjonaldag ble markert med flaggheising og en tradisjonell sen frokost på Oslo rådhus tirsdag. Hovedstaden er den byen i landet med nest flest samer (Tromsø har flest). I overkant 7000 med samisk bakgrunn har bosatt seg i Oslo, og over 400 var invitert til dekket langbord, taler og sang.

Ut og vaske hester

Alt rammet høytidelig inn av et mylder av fargerike festdrakter, kofter og sjal. Rådhusklokkene spilte melodien til samefolkets sang ut over byen. Innendørs var det barna fra den samiske barnehagen på Tøyen som fremførte den samme på samisk. Det foregår ulike markeringer landet rundt på denne merkedagen for vår egen urbefolkning.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

David brøt med amish-bevegelsen. Da bestemoren lå for døden, ble han invitert tilbake