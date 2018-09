Veterinærhøgskolen flytter fra Oslo til Ås i 2020. Totalt frigjøres dermed 86 mål tomt for utvikling. Basert på innspill fra fire arkitektkontorer og en evaluering av disse innspillene, anbefaler Statsbygg dette:

I en avklaring som Statsbygg sendte inn til Plan- og bygningsetaten i sommer, heter det at «Eugéne Hanssens gate foreslås forlenget gjennom området for å gi Lindern bedre kontakt til Sognsveien og for å bryte ned barriereeffekten i dagens bruk og bebyggelse.»