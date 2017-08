Stallgulv i valgkamp: – Her kan byrådet ordne opp. Hvis det vil.

For noen uker siden fant de som driver stiftelsen og ridesenteret på Ellingsrud ut at gulvet i stallen er mye dårligere enn de hadde trodd. Ekspertene som undersøkte gulvet, oppdaget at det er så svekket at det er fare for at hestene kan rase gjennom. Alle de 48 hestene må være ute av bygget innen 11. november, mange har allerede flyttet.

Trenger fire millioner

Ridesenteret har innhentet tilbud som sier at det vil koste ca. fire millioner å legge nytt gulv i stallen. Stiftelsen som har driftet anlegget i flere tiår uten kommunal støtte, har ikke de pengene. Den har søkt om en kommunal engangsbevilgning.

Rolf Øhman

Byråd Rina Mariann Hansen er positiv til et møte, men «har ingen ordninger i dag som kan dekke det akutte behovet Ellingsrud har fått».

Dette synes Ola Elvestuen (V), tidligere byråd som i disse dager kjemper for en ny periode på Stortinget, er for svakt.

Et spørsmål om vilje

– Hvis byrådet vil, så er det ikke noe problem å skaffe midlene som trengs for å bevare dette unike tilbudet. Det er ikke noen forskjell på å bidra her og å bidra med utbygging av Tryvann, bevilge penger til andre ridesentre eller for den saks skyld å gi Vålerenga en tomtegave som er verd minst hundre ganger det dette vil koste.

Vidar Ruud/NTB scanpix

– Men det finnes rutiner, søknadsprosedyrer og ventelister for kommunale tildelinger?

– Det er riktig, men her har det dukket opp en akuttsak. Et anlegg som er viktig for både ryttersporten og nærmiljøet, står i fare for å bli borte. Det bør kommunen redde. Hvis byrådet ikke klarer det, må vi sørge for midler gjennom Groruddalsmidlene på statsbudsjettet.

– Hvis dere er på Stortinget etter valget...

– Det skal vi være, sier Elvestuen.

– Valgkampjippo

– Dette er valgkampjippo. Elvestuen har selv hatt ansvaret for ridesentrene i mange år uten å løfte en finger. Noe av det første jeg gjorde, var å ta tak i ridesentrene i Oslo og gi dem rettigheter som idrettsanlegg, svarer byråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Stein Bjørge

Hun viser til at Norges idrettsforbund sier at Oslo, i forhold til folketallet, manglet 500 idrettsanlegg etter 8 år med borgerlig styre.

Sammenlignet med resten av landet ligger Oslo dårlig an når det gjelder idrettsanlegg.

– Men hva med den konkret saken på Ellingsrud?

- Vi har ikke fått noe anslag over hva det koster å fikse stallgulvet, og vi lover ikke bort penger uten å se på saken. Det er mange idrettsanlegg i Oslo som har store behov. Jeg har sagt jeg gjerne tar møte med Ellingsrud om dette, og Bymiljøetaten er satt på saken også.

– Groruddalsmidlene?

– De er bundet opp til konkrete områdeløft i Groruddalen, det er ikke sånn at man bare kan ta pengene derfra, sier Hansen.