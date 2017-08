Det er bydelsutvalget i Gamle Oslo som har vedtatt at bydelens mest kjente allé skal få navn etter landets mest kjente kjeltring.

– Jo da, Egon Olsen er en skurk, men han er en søt og hyggelig skurk som er blitt allemannseie som hovedfigur i Norgs mest sette filmserie. Vi håper at dette området skal bli like mye allemannseie som Olsen og filmene om banden hans, sier leder av bydelsutvalget, Line Oma (Ap).

Fakta: Olsenbanden ...er en serie på 14 norske filmkomedier som ble produsert mellom 1968 og 1999. Mer enn syv millioner har betalt for å se filmene på kino. Filmene handler om den kriminelle, klumsete Kampen-trioen med Arve Opsahl i hovedrollen som Egon Olsen. Sverre Holm (Benny Fransen) og Carsten Byhring (Kjell Jensen) spiller de andre bandemedlemmene mens Aud Schønemann (Valborg, Kjells kone) og Harald Heide-Steen jr. (Dynamitt-Harry) har andre sentrale roller. Hjernen bak var regissør Knut Bohwim. Filmene bygger på en dansk filmserie med samme navn. Filmene har i tillegg dannet utgangspunktet for Olsenbanden junior, en serie frittstående filmer for barn der rollefigurene fra Olsenbanden opptrer som barn, flere tegneseriehefter og en julekalender.

Delte meninger

Det var delte meninger om hvor riktig det var å kalle opp alleen opp til Oslo kretsfengsel, bedre kjent som Botsen, etter kjeltringen som har gjort alleen udødelig på filmlerretet. Egon Olsen halte i land en knapp 3–2 seier over de innsattes forslag i bydelens navneutvalg.

– Jeg synes ideen om Egon Olsens allé var så god at jeg gjerne skulle kommet opp med den selv, sier Oma.

Men det var en politisk motstander, Frps Peter N. Myhre, som hadde en plan. Og i motsetning til Olsens planer, lyktes dette kuppet.

– Av og til må vi politikere tillate oss å være litt muntre og humørfylte, synes Myhre som i fjor høst foreslo for bystyret at alleen skulle hete Egon Olsen allé – s’en kom inn under behandlingen. Han representerer et lov og orden-parti, men har ingen skrupler med å hedre en erkeskurk.

– Nei, det er jo parodi og tøys og tull, og det handler om den sentrale rollefiguren i vår mest kjente filmserie.

Dansk forbilde

Ideen ble ikke suget av eget bryst, den fikk Myhre på en København-tur.

– Der så jeg at en vei inn til Vridsløselille Statsfængsel het Egon Olsens vej. Den er oppkalt etter lederen i det danske forbildet til Olsenbanden. Filmene var minst like populære der som her, sier Myhre.

Fakta: Klassiske bandesitater «Jeg har en plan!» (Egon) «Alt er taima og tilrettelagt» (Egon) «Helmaks, Egon!» (Benny) «Amatører! Idioter! Pappskaller og hengerumper!» (Egon, om Kjell og Benny) «Genialt, Egon!» (Benny) «Varsko her!» (Dynamitt-Harry) «Er vi blitt millionærer igjen?» (Basse) «Denne gangen så kan det ikke slå feil» (Egon) «Hvis det er fali, får ikke Kjell lov til å være med. Bare så du veit det!» (Valborg) «Klapp igjen brødsaksa di nå 'a, Kjell»! (Benny) «Hvor mye er det snakk om a? Bare så jeg veit hvor mye jeg har å rutte med» (Valborg) Kilde: Wikipedia

Forslaget ble meget positivt mottatt i bystyret, men alle var ikke like fornøyd.

– Helt på trynet, sa redaksjonen i Røverradioen, Oslo fengsels egen radio, til Dagsavisen da forslaget dukket opp.

– Det er vi som sitter her, ikke dem. Egon Olsen var ikke en ekte kriminell en gang, men en skuespiller, sa de oppgitt i et eget radioinnslag. Selv foreslo de Nymannsstien:

– Man får en ny sjanse og kommer forhåpentligvis ut som en bedre mann.

Avdukes på Politets dag

Erkekjeltringens allé blir nærmeste nabo til Politihuset på Grønland. Og det synes lovens voktere er helt greit.

– Absolutt. Egon er en folkelig og underholdende figur som vi tror kan være et bindeledd mellom politi og spesielt barn og unge. Politimesteren skal selv være til stede når gateskiltet blir offisielt avduket som et ledd i feiringen av Politiets dag på lørdag, sier informasjonsrådgiver Jørn-Kr. Jørgensen.

Den tradisjonsrike dagen avvikles fra klokken 12 på lørdag mellom Politihuset og Egon Olsens allé. Den byr blant mye annet på politibiler, -motorsykler og -hunder og muligheten for (Egon snur seg sannsynligvis i sin grav) å lære å ta fingeravtrykk.