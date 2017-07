Norge kjemper om gullsnoppen

15 landslag er i Oslo denne helgen for å tevle om europamestertittelen i rumpeldunk. Det er Norges Rumpeldunkforbund og International Quidditch Association som arrangerer turneringen for første gang her til lands.

For to år siden tok Norge bronse da rumpeldunk-EM ble avholdt i Italia. Norges spillende landslagstrener Amund Kulsrud Storruste (22) har troen på at laget denne gangen kan nå toppen av seierspallen.

– Vi har spilt jevne kamper mot lagene i gruppespillet, så jeg tror at med litt flaks så har vi mulighet til å gå hele veien. Det hadde vært kult å vinne på hjemmebane, sier han.

Anette Karlsen

Fakta: Hva er rumpeldunk Ballspill oppdiktet av forfatteren J.K. Rowling i bokserien om Harry Potter. Ifølge International Quidditch Association (IQA) ble den første rumpeldunkkampen i virkeligheten spilt i 2005 av en gruppe studenter ved Middlebury College i Vermont i USA. Siden har det blitt laget flere versjoner av rumpeldunk tilpasset virkeligheten, og idretten har spredt seg til mer enn 100 lag i 35 land. Hittil har det blitt arrangert syv VM i rumpeldunk. I motsetning til i bøkene, der spillerne flyr på sopelimer, blir rumpeldunk i virkeligheten spilt til fots med en sopelime mellom bena. Den vanligste versjonen av spillet består av tre jagere som prøver å score mål mot en keeper med en «sluff» (en volleyball), mens «knakkere» skyter folk «av limen» slik at de er ute av spillet til de har returnert til eget mål. Gullsnoppen er en tennisball i en sokk, og en person kalt «snitch runner» løper rundt med denne som hale. Speideren som klarer å fange gullsnoppen vinner 30 poeng før kampen avsluttes. Norges Rumpeldunkforbund (NRF) er det styrende organet for sporten i Norge, og representerer norsk rumpeldunk internasjonalt. NRF har arrangert NM i rumpeldunk hvert år siden 2013. Gjennom året spilles det seriekamper mellom alle lagene i Norge. Det arrangeres også årlige treningsleirer med andre spillere fra hele Europa. Kilde: Wikipedia og Norges Rumpeldunkforbund

Kjønnsinkluderende sport

Storruste forklarer at rumpeldunk er en kjønnsblandet idrett basert på en blanding av håndball, rugby og stikkball.

– Man spiller med hendene og skyter på mål, men i motsetning til håndball kan man bruke så mange skritt man vil. Det er et taktisk og interessant spill, sier han og legger til at rumpeldunk er en liten men voksende sport med rundt ti aktive norske lag.

Anette Karlsen

Selv har han spilt rumpeldunk i fem år.

– Søsteren min startet et lag i Trondheim da hun studerte der. Jeg spilte håndball på den tiden og ble med henne på en trening for moro skyld. Jeg er veldig glad i ballsporter, og her var det jo flere i én, så jeg synes det var kjempegøy, sier han.

Selv om noen spillere fortsatt rekrutteres via Harry Potter-universet, mener Storruste at rumpeldunk i dag lever godt som en selvstendig sport.

– Viktige saker som kjønnsinkludering bidrar nok til at folk synes dette er en interessant idrett. Gutter og jenter behandles på lik linje, og av syv spillere har vi en maksgrense på fire av ett kjønn, sier han.

Anette Karlsen

Én arm til sopelimen

Likevel vil ivrige Harry Potter-fans kanskje kjenne igjen noen av hovedreglene i rumpeldunkspillet: Hvert lag har tre jagere, en keeper, to «knakkere» og en speider – alle på sopelime. Jagerne skal score mål med en såkalt «sluff» (en volleyball) gjennom tre ringer plassert i enden av banen, men må passe seg underveis for ikke å bli truffet av «klabber» (stikkballer) fra knakkerne.

Anette Karlsen

Jagerne kan også takle hverandre, men bare med én arm – den andre må naturligvis brukes til å holde sopelimen.

Midt oppi det hele er den beryktede gullsnoppen, som bæres av en nøytral spiller med en «hale» i form av en tennisball i en sokk. Hver kamp varer i 20 minutter, og den speideren som i de siste tre minuttene klarer å gripe gullsnoppen, vinner 30 ekstra poeng.

Gullsnoppen glapp

Det var nettopp gullsnoppen som glapp da Norge møtte Belgia i sin tredje kamp lørdag. Speider Anders Storruste, trenerens bror, var midt i et spillerbytte da hans belgiske motpart gikk til angrep.

Anette Karlsen

Etter lørdagens gruppespill ligger Norge likevel an til å gå videre til sluttspill på søndag.