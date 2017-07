Ni pågrepet etter machete-angrep på Ensjø Bingo

Aftenposten skrev søndag 4. juni om en alvorlig knivstikking på Ensjø Bingo i Oslo.

To antatte gjerningsmenn ble pågrepet etter at politiet rundt kl. 16 fikk beskjed om at flere maskerte menn hadde stormet lokalene. På den ene av mennene fant politiet en machetekniv.

Én person ble sendt til sykehus med «kuttskader i hånd og bein.»

I dag melder VG om at politiet har sikret videobevis på at mannen tidlig i 20-årene fikk kuttet av fingeren med machete.

Ni personer har nå blitt pågrepet i forbindelse med hendelsen.

– Vi har pågrepet to 17-åringer og seks personer mellom 18–23 år. Alle er menn, forteller Kåre Stølen, politisjef ved Grønland Politistasjon i Oslo, til VG.

Flere av dem er kjenninger av politiet og alle sitter nå i varetekt. Politiet beskriver angrepet som en hevnaksjon.

Videoopptak av angrepet

Videobeviset viser angivelig at flere menn holdt vakt utenfor lokalene, mens maskerte gjerningsmenn angrep den unge mannen med kniver og macheter.

Stølen sier til VG at politiet har sterke tekniske bevis og forventer å være ferdig med etterforskningen i løpet av kort tid.

– Både den fornærmede og de siktede har vært lite samarbeidsvillige. De har også forklart seg sprikende i avhør, sier han.

Væpnet aksjon

Samme kveld som hendelsen fant sted aksjonerte bevæpnet politi mot en bygård i Herslebs gate på Tøyen i Oslo. Der ble en person anholdt, men han ble rask sluppet fri igjen.

– Dette var en alvorlig hendelse det ble brukt både machete, kniv og kjettinger som slagvåpen. Derfor er politifolkene bevæpnet og vi bruker tilstrekkelige ressurser så dette blir så udramatisk som mulig. Vi vil ha full kontroll hele veien, sa Gulbrandsen til Aftenposten etter aksjonen.