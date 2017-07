Politiet rykket fredag ettermiddag ut med flere bevæpnede patruljer til et boligområde på Bjørndal, sørøst i Oslo, etter meldinger om skyting.

Nå er tre personer pågrepet etter skyteepisoden.

– De tre pågrepne ble avhørt lørdag. Vi vurderer fortløpende varetektsfengsling, og vil ta en endelig avgjørelse på mandag, sier politiadvokat Kai-Gunnar Schwed Nygård til Aftenposten.

Han opplyser at de tre personene foreløpig er siktet for trusler, men at dette kan endre seg.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for skyteepisoden, eller hva de pågrepne har forklart i avhør.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Flere hevnaksjoner og knivtrusler i samme område

Skytingen har trolig ikke vært farlig for forbipasserende, da det antatte våpenet som ble brukt var en startpistol. En startpistol lager et høyt smell, men skyter ikke ut noe prosjektil.

Ingen ble skadet i skytingen.

Slik Aftenposten har rapportert tidligere, bunner fredagens skyteepisode sannsynligvis i en langvarig konflikt mellom to rivaliserende familier.

– Det er helt klart en historikk her. To grupperinger har barket sammen, sa innsatsleder ved Oslo politidistrikt, Christian Bortne, til Aftenposten på åstedet fredag ettermiddag.

Aftenposten får opplyst av flere naboer at det har vært både knivtrusler og hevnaksjoner i boligområdet den seneste tiden. Blant annet ble flere ruter ved én anledning knust med balltre.

Ifølge naboene bor det mange barnefamilier i området. En av dem, som ikke ønsker å stå frem med navn, forteller at flere vurderer å flytte på grunn av konflikten mellom de rivaliserende familiene.

– Det er utrolig ubehagelig å bo med denne utryggheten. Vi tenker «når skjer det neste gang?». Barnebarnet mitt er redd for å gå ut i dag, forteller naboen til Aftenposten lørdag.