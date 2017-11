Tømte brannslukkingsapparat over 22 biler i Oslo

– Det var innsatslederen vår som kom over dem mens de holdt på. De løp da de så patruljen, og patruljen løp etter. Ved hjelp av en hundepatrulje fikk vi huket tak i dem, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB.

Paret sprayet ned 22 biler med ni forskjellige brannslokkingsapparat, ifølge politiet.

– Idiotisk, for å bruke et godt norsk ord. Jeg fatter ikke hva de har tenkt. Har sett at noen har tømt én, men ni stykker utover en gate er det verste slike tilfeller jeg har sett, sier Hausvik til TV 2.

Politiet anbefaler bileierne å ta kontakt med forsikringsselskapet og rengjøre bilene godt før de starter dem. Men de bør ikke spyles med vann.

– Det er ikke så lurt å starte bilene nå, for pulveret kan komme inn i motoren. Ifølge brannvesenet burde de heller ikke spyles, fordi det kan gjøre at pulveret blir til en slags seig masse som kan ødelegge lakken, sier Hausvik til VG.

Hendelsen fant sted ved Dælenenggata i Oslo sentrum klokken 4.15 natt til fredag.

– Hvor de fikk brannslukningsapparatene fra, vet jeg ikke, sier Hausvik.