Knivstikking i Oslo: – En økning med unge mennesker som begår alvorlig kriminalitet

Fire menn er pågrepet for å ha knivstukket en mann i Oslo natt til søndag. Politiet er bekymret for økningen i alvorlig kriminalitet begått av unge mennesker.

NTB

10. mai 2020 07:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det var like før klokken 2 natt til søndag at politiet varslet om knivstikkingen som hadde skjedd i forbindelse med en slåsskamp i Torshovdalen et kvarter tidligere.

– Vi fikk melding om slåssing og rykket til stedet. Da vi kom frem, fant vi en mann som var blitt stukket av noe skarpt og som ble tatt hånd om av ambulanse på stedet, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet kjente ikke da til omstendighetene rundt slåsskampen. Den skadede ble sendt til Ullevål sykehus. Skadene ble søndag betegnet som alvorlige, men tilstanden er stabil.

Mistenkes for ran

Flere politipatruljer ble satt inn i letingen etter fire menn som forlot stedet etter slåsskampen. Ved 2.30-tiden ble én av de fire meldt pågrepet. Da hadde politiet også sikret en kniv og en blodig T-skjorte.

To timer senere ble også de tre andre pågrepet. Alle er i alderen 17 til 21 år, opplyser Lie til NRK, og alle fire settes også i sammenheng med et ran i Oslo sentrum lørdag kveld.

– Det var en person som ble fraranet gjenstander og penger av fire unge menn. Den fornærmede ble ikke fysisk skadet, men ble truet. Hendelsen ble fanget opp på kamera, og bilder derfra viser av disse fire muligens er de samme som også var involvert i knivstikkingen i Torshovdalen, sier Lie.

Flere grove ran

Oslo-politiet ser tilbake på en helg der flere ungdomsgrupper har begått alvorlig kriminalitet i hovedstaden, ofte er våpen benyttet. Spesielt var søndagsnatten svært travel.

– Vi har hatt mange oppdrag, og flere av dem svært alvorlige, med flere grove ran. Og hvor det har vært flere sammen om handlingene, der det er blitt brukt våpen av ymse slag. Flere av de pågrepne er under 18 år. Den yngste så ung som 15 år, konstaterer politiadvokat Anne-Karine Veiding i Oslo politidistrikt overfor NRK.

– Hva dette kommer av, fremstår for meg som litt uklart, men at det er en økning med unge mennesker som begår alvorlig kriminalitet, kan vi ikke stikke under en stol, sier Veiding.

Ifølge politiadvokaten har de særlig merket seg en økning av grove ran og alvorlig vold de siste månedene.

– Det er gjerne flere i grupper. Dette er både gjengrelatert – og utenfor gjengbegrepet, men at de opptrer sammen, sier Veiding.