SV mener det er viktig å samkjøre kollektivtilbudet i Oslo mest mulig og vil derfor gjøre det mulig å leie elsparkesykkel gjennom Ruter-appen.

– Vi vil at det skal være en del av kollektivtilbudet og være tilgjengelig i Ruter-appen. Slik blir det lettere å kombinere med det øvrige kollektivtilbudet, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Samtidig går hun inn for en regulering av tilbudet.

– Hvem som helst kan ikke starte en bussrute i Oslo uten tillatelser. Det samme bør gjelde for elsparkesyklene, sier hun.

Fakta: Hovedpunkter fra Trondheims vedtak Et flertall i bystyret i Trondheim kommune har vedtatt regler for utleie av elsparkesykler. Det skal utlyses en anbudskonkurranse om hvem som får drive med kommersiell utleie av elsparkesykler

Aktørene må betale leie for parkeringsarealer

Kommunen bruker regulering av offentlig grunn som juridisk grunnlag for vedtaket Flertallet mener at hensetting av elsparkesykler er i strid med politivedtektenes § 3 – 1: «På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette, henge eller på annen måte plassere noe som kan være til hinder eller ulempe for ferdselen» De viser også til trafikkreglenes § 18–4 om at sykler ikke skal være til unødig hinder og ulempe. I Trondheim stemte Ap, Sp, MDG, KrF og SV for vedtaket. Kilder: Lovdata, Trondheim kommune

Byråden kan ikke svare

De siste dagene har elsparkesykkeldebatten igjen rast etter at Trondheim fant juridisk grunnlag for å regulere det nye fremkomstmiddelet. Frem til nå har byrådet i Oslo sagt et slikt juridisk grunnlag ikke finnes. Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, har også skyldt på Samferdselsdepartementet og Frp for «kaoset som er skapt».

Torsdag sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at Trondheim kommune trolig har lov til å bruke regulering av offentlig areal som juridisk grunnlag for å legge føringer og stille krav til selskapene som driver med utleie av elsparkesykler.

Byråden har torsdag og fredag ikke kunnet svare for hva som kommer til å skje med elsparkesyklene i Oslo utover at det vurderes regulering.

Når det er klart, mener Eidsvoll at et tilbud gjennom Ruter i utgangspunktet er noe som kan løses ganske raskt.

I all hovedsak finnes det to muligheter for å få elsparkesykler inn i kollektivtilbudet:

Anbudsrunde med inngåelse av avtale med private aktører

Innkjøp av egne elsparkesykler gjennom kommunale selskaper som Sporveien eller Ruter

– Det vil også være viktig for oss å stille miljøkrav til dem som skal levere og ha avtale. Det gjelder blant annet levetid på syklene og at elementene må kunne resirkuleres og gjenbrukes, slik at elsparkesyklene ikke blir miljøverstinger, sier Eidsvoll.

Oslo kommune/Sturlason

Vet ikke hvordan det skal finansieres

SV har ingen planer om å presse ut de private aktørene og er åpne for at det kan eksistere et kommunalt og et privat tilbud side om side.

– Samtidig er det kanskje ikke den beste løsningen, med tanke på omfang av elsparkesykler, mener Eidsvoll.

– Hvordan skal dere finansiere dette? Har dere gjort noen beregninger?

– Nei, det har vi ikke gjort. Det er noe som må sjekkes opp. Utgangspunktet er at nå som kommunen ser på muligheter for regulering, så bør det vurderes å gjøre det til en del av kollektivtilbudet. Vi ønsker ikke å ha det som i dag med fri flyt.

– Dere har jo vært opptatt av billigere kollektivtransport. Hva vil dette gjøre med prisene i Oslo?

– Prisen for dette gjenstår å se, men det må jo betales, absolutt. Det skal ikke være gratis. Om man tar vurderingen om at man skal gå eller ta kollektivtransport, så skal det lønne seg å gå, mener Eidsvoll.