Raymond Johansen: Vil ikke nøle med å innskrenke skjenkingen

– Ikke bra, sier byrådsleder Raymond Johansen om tilstandene i utelivet i helgen. Hvis reglene stadig brytes vil han ikke nøle med å innskrenke skjenkingen.

Byrådsleder Raymond Johansen er ikke imponert over Oslofolks evne til å overholde smittevernråd i utelivet. Terje Pedersen

28. juni 2020 10:24 Sist oppdatert nå nettopp

Smekkfullt av festglade folk i sentrum. Berusede gjester tett i tett i køer utenfor Oslos utesteder. Det var bildet Aftenposten kunne tegne etter en tur på byen natt til søndag.

Både politiet og helsemyndighetene er bekymret for smitterisikoen etter den første virkelig store utelivshelgen i Oslo.

Myndighetenes råd er fremdeles at man skal holde minst én meters avstand til alle andre enn sine nærmeste, og at man skal unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming. Disse rådene blir ignorert i stort omfang i Oslo-natten.

– Vi vil ikke nøle med å innskrenke

Nå kommer også byrådsleder Raymond Johansen på banen og uttrykker sterk bekymring over forholdene den første helgen der skjenketidene er tilbake til det normale.

– Dette er ikke bra, sier han, etter å ha lest Aftenpostens reportasje. Han er krystallklar på at han følger situasjonen nøye og vil gjøre det som er nødvendig for å få slutt på smittevernbruddene.

– Vi vil ikke nøle med å innskrenke hvis reglene konsekvent brytes, sier Johansen som påpeker at han har tett kontakt med politiet om temaet, og at smittetallene heldigvis er lave så langt.

Slik så det ut utenfor Torggata bad i Oslo sentrum natt til søndag. Nå kommer reaksjonene på manglende smittevern. TOMM CHRISTIANSEN

Utelukker ikke full stopp

Byrådslederen understreker at serveringsbransjen har et selvstendig ansvar for å overholde smittevernreglene.

– Jeg vil sterkt oppfordre alle til å tenke gjennom konsekvensene ved ikke å ta hensyn til blant annet avstandskravene, sier han.

21. mars innførte Oslo kommune full skjenkestopp på utestedene i Oslo, etter at det ble avdekket omfattende brudd på smittevernseglene. Først 6. mai ble ølkranene åpnet igjen.

– Hvis smitten nå blomstrer opp, vil du vurdere å stenge kranene helt igjen?

– Vi vil ikke utelukke noe, men håper selvsagt at det ikke vil skje, sier han og understreker at de fleste utestedene er flinke.

– Da må utestedene ta ansvar for ikke å ødelegge for hverandre, sier Johansen.

Etter at utestedene fikk starte alkoholserveringen igjen 6. mai, har Næringsetaten avdekket 252 brudd på smittevernreglene. Nesten halvparten av bruddene dreide seg om regelen om en meters avstand.

Appell fra korona-syk

Marianne Rustad Carslen var innlagt på sykehus i 27 dager med korona. Nå ber hun folk huske at faren ikke er over. Privat

NRK journalist Marianne Rustad Carlsen har selv vært alvorlig syk av korona og tilbragte 27 dager på Ullevål sykehus før hun ble utskrevet i begynnelsen av mai. Hun er stadig preget av sykdommen og har først nylig begynt å jobbe redusert.

I et innlegg på sin egen Facebookside minner hun om at faren ikke er over, og ber folk huske å holde avstand.

– Jeg synes det er skummelt å høre at folk ser ut til å glemme at smitten faktisk er her, sier hun til Aftenposten etter å ha hørt beskrivelsen av forholdene ute på byen i helgen.

Hun ser ved selvsyn nesten daglig at enmeters-regelen har gått i glemmeboken for mange. Senest i går fikk hun undrende blikk da hun skulle bade og ba om litt avstand.

– Jeg har jo ikke lyst til å være masete eller snusfornuftig. Men jeg vil minne folk om at det er alvor. Dette er et skremmende virus du faktisk kan dø av, sier hun og legger ikke skjul på at sykdommen var en skremmende opplevelse for henne .

Apellen hennes nå er like enkel som klar: Husk en meters regelen, hold avstand. Ta vare på dere selv og andre.

Utestedeier: Ikke skyld på utelivet

Runar Eggesvik fra Noho Trøbbelskyter som eier åtte utesteder i Oslo. Han mener stedene har en stor utfordring når «alle» nå vil ut på byen.

– Vi ser et mønster der folk er blitt vant til å drikke hjemme og i parkene, før de går ut på byen i store gjenger. Samtidig har utestedene færre plasser enn før, sier han.

Resultatet blir fort det vi har sett i helgen: Utestedene har kontroll inne, mens trykket på utsiden blir for stort.

– Vaktene gjør så godt de kan. Men mange er overskjenket før de går ut, sier Eggesvik, som peker på at dette var første helgen med vakter tilbake på og mener utestedene trenger litt tid, mens folk faktisk må tenke seg om.

Han mener uansett det blir absurd å skylde på utelivsbransjen, som har overholdt ekstremt strenge regler i koronatiden.

– Hvis stedene ikke hadde holdt oppe etter midnatt, ville festene fortsatt et annet sted, sier han.