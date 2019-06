Oslo har rundt 13.000 kommunale boliger. Det er blant annet tilpassede boliger for eldre og funksjonshemmede.

Hoveddelen er ordinære leiligheter. De huser personer og familier som har svært lav inntekt og formue og samtidig har falt utenfor det ordinære boligmarkedet: Nyankomne flyktninger, uføre, sosialhjelpsmottagere og ulike andre grupper.

Husleien settes ut fra et prinsipp om «gjengs leie». Den skal tilsvare gjennomsnittlig leiepris for alle lignende boliger i samme område. I takt med at leieprisene generelt er økt kraftig, er også leieprisene for disse boligene økt.