Se hele programmet for 17. mai nederst i saken

Det blir unektelig en annerledes 17. mai-feiring i år. Det tradisjonsrike barnetoget opp Karl Johan og forbi Slottet er forlengst avlyst. Det blir heller ikke hverken sekkeløp, bokskasting, pølsesalg eller andre aktiviteter i skolegårdene senere på dagen.

Da 17. mai komiteen torsdag presenterte årets program for Oslo, var det med et innhold uten et eneste klokkeslett. Komiteen ønsker ikke at arrangementer eller aktiviteter blir tidfestet eller annonsert. Dette for å unngå at mange mennesker samles samtidig.

Flere av de faste hovedelementene i feiringen er beholdt, samtidig vil det også bli noen overraskelser som dukker opp i byen gjennom dagen.

– Det meste som vil skje, kommer til å foregå digitalt, enten det er kransenedleggelser, flaggheising eller taler. Vi legger opp til at dette blir filmet slik at man kan følge det hjemmefra via Facebook eller skolens nettsider, sier Pia Farstad von Hall, leder av 17. mai-komiteen i Oslo.

Aftenposten har vært i kontakt med Slottet, men de ønsket pr. nå ikke opplyse noe om kongefamiliens planer for 17. mai.

For svært mange er korpsmusikk selve symbolet på nasjonaldagen, og korpsmusikk blir det også i år. Forskjellen er bare at du ikke vet når eller hvor du får oppleve det.

I stedet vil korpsene dukke opp som små geriljagrupper utenfor lokale institusjoner, bydeler, borettslag eller i boligfelt, uten at det blir gitt informasjon i forkant.

Må samsnakke

– Det blir litt opp til korpsene selv å organisere dette. Derfor oppfordrer vi alle til å samordne dette med sine nabokorps, slik at de kan spre seg geografisk. Dermed unngår de å dukke opp på samme sted samtidig, sier von Hall.

Det skal heller ikke spilles for lenge på samme sted, for at det ikke skal samle seg mange mennesker.

I et brev 17. mai-komiteen har sendt til samtlige skolekorps i Oslo, legges det vekt på at avstandsregelen på to meter også gjelder innad i korpset, noe som kan gjøre det utfordrende for musikantene å marsjere der hvor det er trangt.

– Der hvor det er god nok plass, enten til å marsjere eller kun stille opp, ser vi for oss at korpsene kan spille i sine nærmiljøer og at publikum kan stå i vinduer, på balkonger eller langs lokalveier for å høre på den flotte musikken, sier von Hall.

Hun håper samtidig at folk ikke følger etter korpsene, men blir stående med god avstand.

– Nå skal folk holde seg hjemme, og så skal korpsene komme rundt. Det er den store forskjellen, sier lederen.

Korpsene selv er allerede godt i gang med forberedelsene, selv om det er aldri så utfordrende.

Står på fortauet

– Vi har ikke bestemt alt, men vi har i alle fall tenkt å spille utenfor noen institusjoner. Normalt pleier vi gå inn der og spise is. Nå blir vi i stedet stående på fortauet utenfor. Så vil vi gå bare med trommemarsj til neste sted, sier Kaja Irgens, foreldrerepresentant i Marienlyst Skoles Musikkorps.

Hun legger ikke skjul på at det er en vanskelig øvelse å skulle marsjere og spille samtidig som avstandsregelen skal følges. I alle fall når det har vært minimalt med tid til å øve. Irgens er også spent på om mange vil samle seg når korpset kommer.

– Det blir jo spennende. Når folk hører trommer, så vet vi mange løper til for å se hva som skjer. Forhåpentlig vil de ikke gå tett innpå korpset, sier hun.

På en normal 17. mai ville Tåsen skolekorps vært en del av barnetoget i Oslo. Deretter ville musikantene forflyttet seg til Tåsen for å spille ved flaggheising og kransenedleggelse. Så hadde de marsjert en liten tur rundt.

– Nå har vi tenkt å gjøre ruten litt lenger. Vi vil forsøke å marsjere rundt i gatene og stoppe opp på steder hvor det er åpent og god plass. Her vil vi stille oss slik at folk kan stikke hodene ut av vinduene eller stå på terrassene sine mens vi spiller, sier Vinjar Hambro, dirigent i Tåsen skolekorps.

De vil heller ikke forhåndsannonsere når de vil dukke opp.

– Det må bli en slags overraskelse, sier dirigenten.

Her er 17. mai programmet for Oslo:

Digitale bekransninger (08.30 -10.00):

Torshovparken: Statuen av Fernanda Nissen

Slottsparken: Statuen av Camilla Collett

Vår Frelsers gravlund: Henrik Wergelands grav, Bjørnstjerne Bjørnsons grav, Henrik Ibsens grav, Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøms felles gravsted, Anna Rogstads grav

Gamlebyen gravlund: Christian Magnus Falsens grav

Stensparken: Sigrid Undsets skulptur

Norsk Maritimt Museum, Bygdøy: Krigsseilermonumentet

Koralsang

Koralsangere vil dukke opp på utvalgte steder i sentrum tidlig om morgenen og synge i gang nasjonaldagen.

Lokale markeringer på skolene

Det blir lokale markeringer med flaggheising og taler fra elever i regi av den enkelte skole. Dette vil bli streamet via skolenes nettsider

Pop-opp-korps

Gardemusikken, ulike skolekorps og ungdomskorps vil skape lokal 17. mai stemning for unge og gamle rundt omkring i byen. De vil dukke opp uten forhåndsannonsering.

Båttog og veteranbiler

Det blir eget båttog på fjorden, og lokalt i bydelene vil veteranbiler bidra til feststemningen.

Folkedans

Leikarringen i bondeungdomslaget vil dukke opp på et uannonsert sted i Oslo i løpet av dagen. Du kan også se hallingdans på nettet.

Kirken og andre trossamfunn

Disse lager egne digitale innslag i anledning nasjonaldagen.

Festkonsert

Årets festkonsert vil presentere flere flotte elevtalenter fra Osloskolen. Konserten vil finne sted på Sentralen, men i år vil alle kunne få med seg denne forestillingen på nettet kl. 15.30.

Salutt fra Akershus festning og allsang «Ja, vi elsker»

Klokken 13.00 går salutten fra Akershus festning. Salutten kan du følge på NRK sin 17. mai-sending. Etter salutten skal hele Norge synge «Ja, vi elsker» sammen.

Programmet vil bli oppdatert frem mot 17. mai. Dette finnes på nettsidene til Oslo kommune.