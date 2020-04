Person er knivstukket på Grønland – fem menn arrestert

– En patrulje fra oss kom over en slåsskamp. Klokken 20.28 får de kontroll på en av personene. Han er knivstukket. Flere personer er sett løpende fra stedet. To røde Tesla og en BMW er sett kjørende fra stedet, sier operasjonsleder Christian Engeseth.

Kort tid etter stanset politiet en av Teslaene og fire menn er pågrepet i Christian Michelsens gate. I tillegg ble en femte mann pågrepet i forbindelse med denne bilen. Politiet har også funnet en annen rød Tesla.

– Det er for tidlig å si om den har noe med saken å gjøre, sier Engeseth.

Knivstikkingen fant sted i Borggata, like ved politihuset på Grønland.

– Det begynner å danne seg et bilde av hva som har skjedd. Det fremstår som et oppgjør mellom to kriminelle miljøer, sier operasjonslederen.

Hans O. Torgersen

Han vil ikke si noe om kjønn eller alder på den skadede. Vedkommende er nå sendt til sykehus og tilstanden er kritisk.

– Vi er i kontakt med en del vitner som har sett selve hendelsen og det som skjedde i ettertid, sier Engeseth til Aftenposten.

Politipatruljer leter fortsatt i området.

Engeseth forteller at vitner har oppgitt at det var omkring ti personer som løp fra stedet. Etter en stund lokaliserte politiet det som trolig er selve åstedet for knivstikkingen.

– Det er en ballbinge mellom Borggata og Smedgata.

Artikkelen blir oppdatert: