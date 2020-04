Person er knivstukket på Grønland - fem personer arrestert

– En patrulje fra oss kom over en slåsskamp. Klokken 20.28 får de kontroll på en av personene. Han er knivstukket. Flere personer er sett løpende fra stedet. To røde Tesla og en BMW er sett kjørende fra stedet, sier operasjonsleder Christian Engeseth.

Kort tid etter stanset politiet en avteslaene og fire personer er pågrepet. I tillegg er en annen pågrepet og de har funnet nok en rød tesla.

Knivstikkingen fant sted i Borggata, like ved politihuset på Grønland.

Politiet opplyser at det skal være snakk om et oppgjør mellom to kriminelle miljøer. Men operasjonsleder Engeseth vil ikke gå inn på detaljer om hva slags miljøer dette er.

Han vil ikke si noe om kjønn eller alder på den skadde. Vedkommende er nås endt til sykehus og tilstanden er kritisk.

– Vi etterlyser bilene, og vi har avhørt flere vitner, sier Engeseth til Aftenposten.

Politipatruljer leter fortsatt i området.

Han forteller at vitner har oppgitt at det var omkring 10 personer som løp fra stedet. Og fem personer er anholdt.

