Blomqvist Nettauksjon er Norges ledende formidler av kunst og verdifulle gjenstander på nett. Nettauksjonen kan vise til en jevn vekst de siste årene og omsatte i fjor kunst, antikviteter og gjenstander for 85 millioner kroner.

– Overtar nettauksjonen mer og mer av auksjonsmarkedet?

– Ja, flere handler på nett, men vi skiller oss fra andre rene netthandlere. Sammen med Blomqvist Kunsthandel kan vi tilby en bred arena både fysisk og på nett. Vi har nå doblet visningsplassen vår på Fornebu. Her kan folk komme og se, ta på gjenstander og møbler, snakke med folk og få ekspertuttalelser fra oss, sier daglig leder Agnes Beathe Steen Fosse i Blomqvist Nettauksjon.

Omsetningen har økt fra ca. 52 millioner kroner i 2011 til 85 millioner i 2016.

– Vi merker at gjenbruk er en trend. Vi har unge mennesker som vil gjøre billige kjøp, men det kommer også folk kjørende i Porsche som driver med gjenbruk. Folk vil ha det unike. Gjenbruk er blitt mer akseptert i alle samfunnslag. Å ta vare på kulturarven er noe som stadig flere finner meningsfylt, sier kunst- og antikvitetsekspert Heine Skarlund.

Bondekultur og røtter

Senterpartiet gjorde et brakvalg ved høstens stortingsvalg, og auksjonshuset merker økende interesse for bondemøbler.

– Pilene peker oppover, og vi ser stadig nye fjes som vil ha bondeantikviteter. Men mange bruker bondeantikviteter på en annen og mer raffinert måte enn tidligere. Unge mennesker plukker ut enkelte bondeantikviteter og blander dem gjerne med danske designklassikere, forteller antikvitetsekspert Heine Skarlund.

Kollega Stine Elisabeth Johansen refererer til den internasjonale trendguruen Li Edelkoort fra Nederland som sier at det er en sterk «tilbake-til-røttene-trend».

– Det betyr at interessen for bondeantikviteter og det gode håndverket er økende. Vi har en veldig sterk bondekultur i Norge, og vi har gode håndverkere og bra tilgang på tradisjonelle gjenstander og møbler. Vi merker at folk vil ha unike ting og møbler som har en historie, og ikke bare de masseproduserte gjenstandene, sier Johansen.

– Skal hente mandolinen

Og til tross for at budgivningen skjer på nett, er det mange som tar turen til Fornebu for å ta auksjonsgjenstandene i øyesyn. Billedkunstneren Sverre Malling er kunde hos Blomqvist Nettauksjon, han liker å kjøpe brukt.

– Jeg synes gamle ting har sjarm, det er en egen stemning med det gamle, sier Malling, som samler på både bondeantikviteter og kunst.

– Jeg liker å følge med i annenhåndsmarkedet. Idag er jeg her for å hente en mandolin. Jeg spiller litt, sier billedkunstneren.

– Ingen direkte konkurrenter

Blomqvist har ingen direkte konkurrenter i Norge, men kan sammenlignes med auksjonshusene Bruun Rasmussen i Danmark og Bukowskis i Sverige.

– Vi er stolte av å ta vare på vår kulturarv. Det er flott når noe kommer til glede hos nye mennesker i nye omgivelser. Hos Blomqvist kan man finne svært eksklusiv kunst, men man kan også finne unike gjenstander, samleobjekter og annet verdifullt som mange vil ha. Vi er opptatt av å ha tilbud til unge mennesker med interesse for design, kunst og kultur, sier daglig leder Agnes Beathe Steen Fosse.

Fakta: Fakta Blomqvist Nettauksjon AS Omsatte i 2016 kunst for ca. 40 millioner kroner og gjenstander, møbler og smykker for ca. 45 millioner. Har 60.000 sidevisninger pr. dag, med gjennomsnittlig lesetid på 6,47 minutter. I snitt ser en kunde på 11,8 sider. Har nesten 63.000 registrerte kjøpere på nett. Omsetter ca. 20.000 objekter i året. 30 ansatte hvorav 3 fotografer og 12 eksperter. Selger i kommisjon, dvs. på vegne av selger, eier ikke objektene selv.

Trond Blindheim: – Netthandelen vil øke

Rektor Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania mener netthandelen vil fortsette å øke.

– Det er ikke alle som har anledning til fysisk å oppsøke en kunsthandel eller et auksjonshus. Det kan både være en kulturell barrière eller praktiske årsaker.

– Jeg antar man treffer 90 prosent flere når man tilbyr å handle på nett, sier sosiolog og rektor Trond Blindheim, ved Høyskolen Kristiania. Han har lang erfaring med undervisning i markedskommunikasjon og forbrukeradferd og har skrevet flere bøker om markedsføring, reklame og forbruk.

Han bruker seg selv som eksempel:

– Jeg handlet nylig et 100 år gammelt antikt bord fra en netthandel midt i København. Tre dager etter sto det i spisestuen hos oss på Nesodden, forteller Blindheim.

– Netthandel er så enkelt. Du har et vekstpotensial, en distribusjonskanal og et marked, sier Blindheim.

Grev Wedels plass Auksjoner: Holder på den tradisjonelle auksjonen

Auksjonarius og kunstekspert Hans Richard Elgheim i Grev Wedels plass Auksjoner holder på den tradisjonelle auksjonsmåten. Men han har selvfølgelig fått med seg at netthandelen øker.

– Netthandelen er mer synlig innenfor kunstmarkedet, men det er først og fremst innenfor de lavere prisklasser. Det er jo der de fleste objektene befinner seg, og det er der folk flest er, sier han.

Grev Wedels plass Auksjoner satser på det såkalte «high-end-markedet».

– Vi holder på høykvalitetsprofilen og opplever at jo mer penger folk skal bruke på et kunstverk, jo større er behovet for personlig kontakt. Vi tok en beslutning allerede i år 2000 om ikke å starte med netthandel. Men mye av markedsføringen skjer jo på nett, sier Elgheim.

Grev Wedels plass auksjoner omsatte for 20 millioner kroner i fjor, og Elgheim forventer at omsetningen i år vil lande på ca. 25 millioner kroner.

