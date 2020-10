Den første nye Oslo-trikken har ankommet hovedstaden

Den første av de 87 nye trikkene i Oslo er nå på plass. I tiden fremover skal Sporveien starte testkjøring.

Den aller første av totalt 87 nye og moderne trikker ble vist frem i Sporveiens vognhall på Grefsen mandag formiddag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

12. okt. 2020 12:23 Sist oppdatert 22 minutter siden

Trikken ble vist frem i Sporveiens vognhall på Grefsen mandag formiddag. Både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) deltok på lanseringen.

De nye trikkene kommer etter at Sporveien i 2018 inngikk en kontrakt med den spanske leverandøren CAF om levering av 87 nye, moderne trikker til hovedstaden.

Det er plass til 220 passasjerer på hver trikk. Det øker kapasiteten fra dagens nivå. Videre skal trikkenes utforming, med flere dører og ingen trapper, gjøre trikkens tidsbruk pr. holdeplass kortere enn i dag.

Lan Marie Berg peker på at åtte av ti innbyggere i en fersk undersøkelse svarer at de er positive til satsing på trikk, og at 70 prosent ønsker enda flere trikkelinjer rundt i byen.

Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg i sporveiens vognhall på Grefsen, der den aller første av Oslos 87 nye og moderne trikker ble vist frem mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Resultatene bekrefter at det er riktig av oss å satse på trikken i mange år fremover, sier Berg.

I løpet av høsten kommer det to trikker til Oslo som skal testes på skinnene i hovedstaden. Det skal også gjennomføres opplæring av personell før trikkene er klare til å frakte Oslo-borgere.

I tillegg til nye trikker skal trikkeinfrastrukturen, bygatene og trikkens baser få en oppgradering i en periode frem til 2024.