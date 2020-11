Vålerengtunnelen stenger lørdag kveld

Lørdag klokken 18 stenger Vålerengtunnelen for all trafikk.

Bildet er tatt nord for nordre tunnelåpning. Foto: Hans O. Torgersen

6 minutter siden

Arbeidene i nordgående løp er ferdig. Natt til søndag starter arbeidet i sørgående løp. Det melder Statens vegvesen.

Hele tunnelen er derfor stengt fra kl. 18.00 lørdag kveld til kl. 09.00 søndag morgen slik at Veivesenet får satt opp nye sperringer og trafikkskilt.

Søndag kl. 09.00 åpner nordgående løp for toveistrafikk. Nordgående løp har tre kjørefelt. Det blir to i nordgående retning og ett i sørgående.

I tillegg stenges østgående løp i Ekebergtunnelen i seks timer fra midnatt søndag.

Arbeidet er forsinket

Tunnelen skal oppgraderes etter kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg skal Statens vegvesen og Bane Nor forsterke tunnelkonstruksjonen slik at det kan bygges nye spor over tunnelen.

På grunn av pandemien og uforutsette forhold i tunnelen er arbeidene forsinket, melder Veivesenet. De ventes å bli avsluttet i løpet av mai 2021.