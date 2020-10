Jan Bøhler vil stille til valg for Senterpartiet

Arbeiderparti-profil Jan Bøhler har sagt ja til å toppe stortingslisten til Senterpartiet i Oslo ved valget neste år.

Jan Bøhler har i mange år vært en av de mest profilerte politikerne i Oslo Ap. Han har også holdt fanen høyt for drabantbyfolket og Groruddalen, hvor han stadig bor. Tor Stenersen

Det skriver Jan Bøhler selv i en melding på Facebook torsdag morgen.

Bøhler takket i år nei til gjenvalg på Stortinget for Oslo Ap, etter fire perioder som stortingsrepresentant. Nå takker han ja til å toppe stortingslisten til Sp, forteller han.

«Jeg har ikke noe behov for å si negative ting om mitt gamle parti, og står fullt og helt for mine sosialdemokratiske grunnverdier. Men Sp har i de seinere årene blitt mer og mer til et folkekjært grasrotparti med økende oppslutning blant småkårsfolk og vanlige arbeidsfolk landet rundt», skriver Bøhler.

68-åringen forteller at han har fått en rekke støtteerklæringer siden han takket nei til gjenvalg etter det han selv beskrev som intriger innad i fylkespartiet.

Bøhler skriver blant annet at han har funnet felles sak med Senterpartiet i kampen for å redde Ullevål sykehus og en behandlingsreform i russektoren.

Oslo Sp har sendt ut en melding til sine medlemmer der de skriver at de vil invitere Bøhler på medlemsmøte allerede i løpet av oktober.

– Har sviktet prosjektet Oslo Ap

Tidligere partifelle Andreas Halse, som sitter i Oslo bystyre, er forbannet. I en Tweet skriver han:

«I tre år har han ikke møtt på ett (!) møte i Oslobenken vår, tar aldri telefonen når Oslopartiet ringer, møter aldri på våre fellesmøter. Han har fullstendig svikta prosjektet Oslo AP for seg selv.»

På Facebook bruker Halse enda sterkere ord: «For en sviker!»

«Nå har vi i flere måneder hørt lidelseshistorien hans om han blir pressa ut. Sannheten er vel at han ikke ture å stille i en nominasjonsstrid etter å ha vært så kjip mot partiet. Da valgte han heller å kaste dritt mot partiet og lederen enn å stå opp for sine egne valg. En feig sviker», fortsetter han.

Slik er mulighetene for å komme inn

Det er 17 år siden Senterpartiet forrige gang klarte å komme inn på Stortinget fra Oslo. Da bragte en nei til EU-vind dem et mandat og 4,4 prosent. Fire år senere ramlet de ut (1,3 prosent), og siden har de ikke vært i nærheten.

Men nå er Sp på ny opptur i hovedstaden. Ved kommunevalget i 2019 kom de inn i bystyret for første gang på mange år og fikk 2,2 prosent.

På den eneste Oslo-meningsmålingen som er utført i år, i VG i august, målte Sp på 2,0 prosent.

Ved stortingsvalget i 2021 skal det velges enn hele 19 direktemandater på Stortinget fra Oslo, samt ett utjevningsmandat.

Normalt holder det da med rundt 4 prosent for å bli valgt inn for Bøhler.

Men i tillegg kommer utjevningsmandatet, som det samlede resultatet nasjonalt påvirker hvem som får. Ved flere valg tidligere har KrF tatt det i Oslo, i 2013 med en oppslutning på så lite som 2,8 prosent.

Så lenge Sp i Oslo ved stortingsvalget neste år blir større enn krF og ender på 3-tallet, er det gode muligheter for at Bøhler kan komme inn på utjevningsmandat.