Åtte ting folk flest vil merke i Oslo-budsjettet for 2018

Budsjettet er på totalt 71 milliarder kroner. Hele 14,5 av milliardene går til investeringer - altså nye idrettsanlegg, skolebygg, barnehager og liknende.

Her er åtte nyheter i budsjettet som angår folk som bor i Oslo.

Renovasjonsgebyret øker med 10 prosent. Det betyr at du - eller sameiet/borettslaget ditt - må betale mer for å få hentet søppelet.

En del av årsaken er at kommunen har overtatt hentingen av søppel etter Veireno-konkursen i fjor.

Gebyret skal også finansiere byggingen av nye miljøstasjoner, samt halvparten av kostnadene for oppryddingen på Langøyene.

Også vann- og avløpsgebyret øker mer enn prisveksten. Det stiger 5 prosent.

For nybakte foreldre kan det ha mye å si når på året barnet er født. Oslo har hittil hatt ett hovedopptak til barnehagene årlig (1. mars).

Nå foreslår byrådet to barnehageopptak i året, ett 1. mars og ett 15. august. Det var Dagsavisen som omtalte nyheten først.

Byrådet har også satt av midler til å etablere 1224 barnehageplasser i 2018 og 584 nye plasser i 2019. Da vil de være i mål med det de lovet i byrådserklæringen: 3000 nye plasser i løpet av fireårsperioden.

I 2018 blir det gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS) på 67 av Oslos barneskoler. Ca. 4100 flere elever får tilbud om dette til neste år enn i år.

Løftene om gratis AKS på østkanten kom allerede i byrådserklæringen for to år siden, og tiltaket er blitt rullet ut gradvis.

Innen 2021 vil det være gratis AKS for 1. til 4. trinn på alle skolene i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand - og enkelte av skolene i bydelene Østensjø og St. Hanshaugen.

Billettprisen går enten kraftig opp - eller bare litt opp

Hvert år justeres billettprisene hos Ruter. Vanligvis skjer dette for å kompensere for prisstigningen i samfunnet eller. Hvor mye prisen går opp er avhengig av det som kalles «kommunal deflator» i statsbudsjettet.

I fjor ble imidlertid politikerne enige om at også kollektivreisende skal være med på å betale for store investeringer: Som Fornebubanen, nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen og ny sentrumstunnel for T-banen. Det var en del av Oslopakke 3, som politikere i Oslo og Akershus var enige om - med noen få unntak.

Økningen kan i verste fall bli opp mot 20 prosent på noen billettyper. Trolig vil månedskort skjermes.

Byrådet i Oslo foreslår nå å bevilge 140 millioner kroner over to år for å holde billettprisene på samme nivå, men da må Akershus bli med på spleiselaget.

Det vil også bli flere avganger til neste år, i hovedsak med buss fra Akershus inn mot Oslo. Dette finansieres gjennom Ruters overskudd. I Oslo-budsjettet øker bevilgningen med drøyt 47 millioner kroner for å kompensere for prisstigning og økte lønninger.

5. Færre enn planlagt får eiendomsskatt

Byrådspartiene og Rødt er enige om å heve bunnfradraget på eiendomsskatten til neste år: Fra 4 millioner til 4,6 millioner.

I praksis betyr det at boliger verd mindre enn 5,75 millioner kroner slipper eiendomsskatt helt i 2018. Det utgjørt omlag 72 prosent av Oslos boliger.

Dermed holdes andelen som får eiendomsskatt - 28 prosent av boligene - på omlag det samme som i år.

Rekordmye penger brukes på idrettsanlegg

Byrådet foreslår å sette av 945 millioner kroner til bygging av idrettsanlegg. Dette inkluderer alt fra haller og kunstgressbaner til ferdigbygging av Jordal amfi. Men svært mye går til breddeidretten.

For fem år siden (2012) var tilsvarende beløp beskjedne 77 millioner kroner. Siden er investeringene i anlegg gradvis blitt økt, både av det forrige og det nåværende byrådet.

Byrådet foreslår også å bruke 945 millioner kroner på anlegg hvert av årene 2019, 2020 og 2021. De varsler allerede nå at beløpet kan bli enda høyere etterhvert som blant annet alle kunstgress-planene er klare.

Blant store anlegg som ligger inne i budsjettet, er blant annet Frogner ishall, nytt Tøyenbad, Stovnerbadet, samt flerbrukshaller på Mortensrud, Korsvoll og Ullern.

7. Du må betale for gateparkering

Beboerparkering rulles ut i det meste av boligområdene i indre by og flere områder utenfor. Samtidig tidobles prisen - fra 300 til 3000 kroner året.

Gulroten for dem som bor i de sentrale bydelene og har bil, er at det blir lettere å skaffe parkeringsplass. Nesten alle dagens gratisplasser forsvinner i samme slengen, de blir gjort om til betalplasser. Har man ikke beboerkort, blir det begrensninger i hvor lenge man kan stå.

I bykjernen i Oslo sentrum skal totalt 700 P-plasser på gateplan fjernes i år og til neste år. Gateparkeringen forsvinner helt i disse gatene: Olav Vs gate, Akersgata, Tordenskioldsgate, Øvre Slottsgate og Kirkegata.

8. Ny vannsklie

En beskjeden, men like fullt viktig nyhet for mange, er dette: Frognerbadet får en helt ny utendørs vannsklie. Den skal koste i denne sammenhengen beskjedne 12,5 millioner kroner.

Den gamle sklien, som har vært stengt i årets sesong, viste seg rett og slett for vanskelig å rehabilitere, skriver Dagsavisen.