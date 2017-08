Kullet er ifølge genetiker Øystein Flagstad i Rovdata det tredje som er kommet til verden i Østmarka, etter at ulven etablerte seg der i 2012/-13.

Det er fortsettelsen på en familiehistorie som er kort, men så innfløkt at til og med Øystein Sunde skal slite med å finne på noe vanskeligere.

Det begynte i 2012/13. Da slo ulven seg til i Østmarka for første gang på kanskje 160 år. Og siden har det gått slag i slag. Vi kan vel si at ulvene har skapt betydelig engasjement i områdene rundt.

Kullet som Østlandssendingen først fortalte om, skaper glede i noen kretser og helt andre følelser i andre.

De interne forholdene er også kompliserte. Flagstad har kartlagt dem. Her er historien:

2013

I 2012 møttes tispen Frøya fra stockholmskanten og Fenris fra Halden. De slo seg ned i Østmarka, etablerte revir og fikk tre hvalper på våren: én sønn og to døtre.

På høsten forsvant mor Frøya. Ingen har funnet spor av henne siden 13. august 2013. Det er uvisst om hun har utvandret, er drept eller har omkommet.

Hennes forsvinning er sannsynligvis grunnen til at hvalpene ble igjen sammen med faren lenger enn vanlig.

2014

Dette året skjedde det lite i ulvefamilien. Den holdt fremdeles sammen, sannsynligvis fordi foreldreparet ikke var intakt. En av tispene gjorde som ulver vanligvis gjør etter 10–18 måneder, hun reiste ut i verden. Ikke så langt, hun etablerte seg alene i Hobøl.

De to andre diltet i hælene på pappa Fenris i Østmarka. Inntil hannen utvandret. Han ble sist identifisert i Kongsvinger-traktene. Hva som siden har skjedd, er uvisst, han kan ha forsvunnet til de evige jaktmarker – eller (kanskje) til Sverige.

2015

Om det skjedde lite i 2014, så skjedde det mye året etter da Fenris levde i Østmarka sammen med sin datter.

Våren 2015 fødte hun ham et nytt kull, det andre som er født i Østmarka.

Fenris og hans datter fikk to hanner og en tispe. Hvalpenes mor var også deres halvsøster, mens faren også var bestefar!

Frøya ble skutt senere på året. En jeger skjøt i nødverge etter at hun hadde gått til angrep på hans hund. En episode som skapte mye diskusjon. Saken ble politietterforsket. Det endte med henleggelse.

Fenris levde videre som alenefar med de tre hvalpene.

2016

I januar ble Fenris avlivet av dyrevernsgrunner. Han var syk, avmagret og skabbete. Det viste seg at han hadde fått i seg store mengder rottegift. Hvordan det skjedde er uvisst.

Tre foreldreløse hvalper var igjen. En stund.

En av hannene reiste sin vei. Han dro til Hobøl og slo seg sammen med tispa som levde alene der, og som både er hans halvsøster og tante!

Den andre hannen forlot også reviret. Det er senere ikke funnet spor etter ham. Sannsynligvis er han død.

Høsten 2016 var Fenris’ datter den eneste ulven i Østmarka.

2017

En gang sannsynligvis tidlig på vinteren, kom en hannulv fra Trysil og slo seg sammen med den enslige tispen. På vårparten kom resultatet, det tredje hvalpekullet som er født i Østmarka siden 2013. Det består av minst to hvalper.

– Hva som skjer med dem, vil tiden vise, sier Flagstad. – Hvis begge foreldrene overlever, så drar hvalpene sannsynligvis ut på jakt etter et nytt revir en gang til neste år. Reviret i Østmarka er på rundt 300 kvadratkilometer, og det er for lite for to ulveflokker. I Skandinavia har vi ikke sett eksempler på at ulver har bygget seg opp større flokk med flere generasjoner. Det vanlige er at hvalpene utvandrer etter et år eller halvannet, sier Flagstad.