Natt til allehelgensdag (1.november) feires det Halloween i mange land verden over. Datoen har blitt en dag der barn og voksne kler seg ut, fortrinnsvis i skumle kostymer.

Mange feirer i egne nabolag, men i Oslo ble det også avholdt flere fester for barnefamilier i forbindelse med feiringen, de fleste av dem med skumle masker og kostymer.

Ett av stedene som ble kledd mørk og skummel for anledningen var Idioten park på St.Hanshaugen, i regi av Valleløkken-Bolteløkka vel.

Jan Tomas Espedal

Den skumle Idioten

Den ellers så trivelige parken ble fort ganske så nifs, da trærne ble kledd i spindelvev og barn så vel som voksne tok på seg sine skumleste klær.

Arrangørene håpet på 3–400 deltakere, og da Aftenposten ankom en snau time etter åpning var det fortsatt godt med folk på stedet.

De besøkende virket å være fornøyde med det som var blitt stelt i stand, og stemningen var god til tross for den skumle settingen.

– Dette var veldig flott og veldig gjennomført, og veldig spenennde for guttene, sier Morten og Michelle Klouman De La Cruz.

– Det beste med dette er å få knask, sier Liam med et stort smil om munnen.

Liam og lillebror Isak er bare fire og fem og et halvt år. På tross av guttenes unge alder er foreldrene ikke bekymret for at feiringen skal skremme dem for mye.

– Jeg tror det kan bli litt skummelt for minstemann, men de skjønner nok at det er lek, sier pappa Morten.

Jan Tomas Espedal

– Skal gi alle et sted å komme til

Initiativtakerne i velforeningen synes det er viktig å bruke sosiale tilstelninger for å føre folk sammen i nærområdet.

– Dette skal gi alle i nabolaget en møteplass og et sted å komme til. Her kan de ha det gøy, drive med knask eller knep og samles, både voksne og barn, sier leder for arrangementet, Hedda Bye.

I løpet av kvelden ble det også servert gratis pølser og varm drikke til alle som ville ha. For barna var det også lagt opp til andre aktiviteter, slik at kvelden skulle dreie seg om mer enn bare godteri.

Det ble delvis gjort mulig av støtten vellet får fra bydelsutvalget på St.Hanshaugen, i tillegg til den årlige kontingenten på 100 kroner.

– Vi lager arrangementene våre med så lav terskel som mulig slik at alle kan være med. Vi får støtte fra bydelen som er opptatt av å støtte lokale initativer på mange måter, og det er vi kjempeglade for, sier hun.

Jan Tomas Espedal

Hallovenn for de minste

For skremmende for aller yngste barna?

Det tenkte en gruppe foreldre i Lørenskog og på Ellingsrudåsen og tok initativ til å arrangere Hallovenn, der barna får kle seg ut og drive med forskjellige aktiviteter uten alt for mange skumle innslag.

Til sammen var 70 barn og foreldre til stede på Munkebekken Idrettsbarnehage onsdag kveld.

– Vi gjør dette fordi vil ha et alternativ der barna slipper å bli skremt. Vi har sett at det er mye gøy som skjer på denne dagen, men også en del skummelt. En del barn blir redde av det, sier Ståle Klommestein, en av initiativtakerne til arrangementet.

– Det er helt supert og veldig bra. Mange av barna her er så små, så det er gøy for dem å ha et alternativ slik at de ikke føler seg utenfor, sier tobarnsfar Martin Aabrek til Aftenposten.

Jan Tomas Espedal

– Alt er gøy her

Den nye tradisjonen virket å falle i smak hos barna også.

– Alt er gøy her, sier Loke på fem år, mens han stolt viser frem Kaptein Sabeltann-kostymet sitt og godteriet han har skaffet seg.

På spørsmål om Sabeltann er favoritten, kommer svaret kontant.

Jan Tomas Espedal

– Alle som er snille, de er mine favoritter, sier han. Så får han tenkt seg litt om, og kommer på at Kaptein Sabeltann hater barn.

– Han er jo ikke bare helt snill, sier mamma Kaia Alne med et smil.

Så haster den energiske femåringen videre til neste post på programmet, slik mange femåringer har for vane å gjøre: I all hast.