– Å stenge veien vil skape så mange utfordringer at det kan man rett og slett ikke gjøre. For oss som bor på Nordstrand er dette en av hovedveiene.

Kraftsalven kommer fra bystyremedlem Pia Farstad von Hall. Hun representerer Høyre i byutviklingskomiteen, og hun er også leder i Nordstrand Høyre.

Planen om å legge trikken i tunnel fra sentrum og opp til Ekeberg, var egentlig klar. Ved å sprenge ut en tunnel i fjellet, frigjøres plass til å utvide veibanen, bygge fortau med normal bredde og sykkelfelt i begge retninger.

Men det rødgrønne byrådet trakk i nødbremsen, de ville gå en siste runde og vurdere alternativer. Sporveien er kritisk til tunnelforslaget, og ikke minst var den høye kostnaden – inntil 200 millioner kroner ekstra – utløsende for at byrådet ville se på saken på nytt.

Oslo kommune/Sturlason

Alternativene som er til vurdering hos byrådet nå, er på ulike måter å stenge veien for gjennomkjøring.

Vil lede syklistene andre veier

– Å løse konflikten mellom syklister og bilister må man få til. Men å stenge veien for biler for å slippe syklistene fri, det vil ikke fungere for alle som bor på Nordstrand. Man må avveie behovene, sier Pia Farstad von Hall.

Samtidig slår hun fast at trikketunnelforslaget, som opprinnelig oppsto i hennes lokallag i Høyre, bare var en drøm når man nå ser den faktiske kostnaden.

Hun mener man heller må se på muligheten for å lede syklister omveier, og hun lufter muligheten for eksempelvis å installere et sykkeltrekk (sykkelheis) i den bratte sidegaten Karlsborgveien, hvor syklistene deretter kan bruke sykkelveien langs sjøsiden inn til Bjørvika og sentrum.

Hun viser til at få av syklistene er hjemmehørende på Ekeberg, men bor lenger unna, slik at mange av dem uansett kan ledes andre veier enn Kongsveien inn til sentrum.

Lysregulert énveiskjøring?

Venstre er positive til at byrådet revurderer trikketunnel-planen, men partiets bystyrerepresentant Espen Ophaug understreker at man må finne en løsning som gjør forholdene bedre for syklister.

I et intervju i Aftenposten luftet han muligheten for å ha bare ett felt i kjørebanen, men lysregulert øverst og nederst, hvor bilister rett og slett må vente på tur til å kjøre i den retningen de skal.

Farstad von Hall avviser en slik løsning.

– Det vil gi kø og kaos, sier hun.