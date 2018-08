Bil med to barn ble truffet i væpnet gjengoppgjør på Ensjø

Ved 20.15-tiden fredag ble det avfyrt skudd mot en bil nær Ensjø T-banestasjon. Skuddet traff døren, men ingen inni kjøretøyet kom til skade.

Det var føreren selv som ringte politiet og meldte fra om hendelsen. Han skal tilfeldigvis ha kjørt forbi det han oppfattet som en konflikt mellom to ungdomsgjenger. Ungdommene hadde to biler, begge sølvfarget og av typen Golf eller Polo.

Bil til barnefamilie truffet

– Det er avfyrt ett skudd mot en bil. Skuddet har ikke gått gjennom døren, så de som satt inni bilen er helt uskadet. Men de er naturligvis preget av det som har skjedd. Og bilen vil politiet selvsagt undersøke, sier innsatsleder i Oslo-politiet, Rune Bjørsvik til Aftenposten.

Thomas Olsen

En av de etterlyste bilene skal ha stått på parkeringsplassen utenfor Ensjøveien 22, mens den andre bilen med ungdommer skal ha kommet kjørende inn på Ensjøveien fra Rolf Hofmos gate. I krysset, ved et fotgjengerfelt, skal bilen med to voksne og to barn ha blitt truffet av et prosjektil.

Sent fredag kveld ble bilen til familien tauet vekk av politiet. I venstre dør på den lille elektriske bilen, kunne man tydelig se kulehullet.

Ingen er pågrepet etter hendelsen, men politienheter søker i området etter aktuelle kjøretøy.

-Hva vet politiet om dem som står bak?

– Det var flere personer tilknyttet begge biler. De er unge, mørkhudede menn. Hva slags relasjoner de har, har vi ikke oversikt over. Hva som er skjedd i forveien, kan vi heller ikke si noe om nå, sier Bjørsvik.

Ifølge VG var det to voksne og to barn i bilen som ble truffet.

Jan Tomas Espedal

Gjengene besto av gutter i 16-20-årsalderen med somalisk bakgrunn, har fornærmede opplyst til politiet.

Politiet sperret Ensjøveien i flere timer fredag kveld for å sikre spor og avhøre vitner.

Politiet har hentet ut overvåkningsbilder hos Ensjø Bingo i Rolf Hofmos gate. En kunde der skal ha sett flere løpe forbi utenfor etter at det ble skutt i krysset like ved.