– På det meste har det bodd syv grevlinger i krypkjelleren vår, forteller Janne Reitan. Hun bor sammen med sine to stesønner i et av de gamle trehusene på Rodeløkka i Oslo sentrum. Et område som er perfekt for grevlinger.

– Vi har både eple- og pæretre. Hagen er et eldorado for grevlinger. De har angrepet kjelleren fra alle husets kanter, og jeg frykter at hele grunnmuren kan kollapse.