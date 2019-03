Festen starter allerede på T-banen lørdag formiddag. På «Holmenkollen Express» spilles orkestermusikk over anlegget, og søstrene Ella og Lilly Vestad sitter spente med hvert sitt norske flagg.

Mennene de har med seg, Alf Åhren og Lars Karlson, er henholdsvis svenske og danske, men de lot flaggene ligge hjemme. Åhren bekjenner at han holder mer med svenskene i dag.

Det er første gang de fire er med på folkefesten, som hvert år samler tusenvis som vil se femmila i Holmenkollen.

Morten Uglum

«Kollensquaden»

Første gang er det derimot ikke for Hanne Stokke. Hun har tatt med seg en hel horde av familiemedlemmer fra Hjørundfjorden på Sunnmøre. I fjor stilte de med heklede sitteunderlag med norgesflagg. I år var ikke det godt nok, og sunnmøringene har høynet med egenstrikkede mariusgensere med innskriften «Kollensquaden» – Kollen-gjengen – på.

– Vi har alltid vært interessert i skisport. Noen få av oss startet med dette, så var det flere og flere som ble med, forteller Stokke.

Morten Uglum

Men selv om det er mye lyd i sunnmøringene, italienerne, russerne og de mange andre idet Johannes Høsflot Klæbo og gjengen passerer, er Kongetribunen i Holmenkollen langt fra fylt opp. Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef for Holmenkollen Skifestival, anslår at det var færre folk her i fjor. Politiet beregner omtrent 25.000 oppmøtte i det lette snøværet.

Militærhjelm og enorme bål

Flere er det imidlertid å finne ute i skogen ved Frognerseteren. Dersom Emil Iversen og gjengen hadde kikket opp i det de passerte på ski, hadde de fått øye på en merkverdig gjeng med menn i 40-årene langs løypa. Sørkedalen ro og edruskap, som de kaller seg, blåser i horn og brenner et gigantisk bål, og de er ikledd militærhjelm, uniformer og jakker laget av verdenskart.

– Vi skal leve litt òg, sier Asle Gjøstein Resi.

Morten Uglum

– Det er god stemning. Venner møtes her, og slikt skjer ikke nødvendigvis så ofte lenger, forteller Runar Grøttumsbraaten.

Kvelden før rigget de opp storskjerm og viste «Flåklypa» for både store og små. Rundt det enorme bålet sitter også en gjeng unge som visstnok er Sørkedalen ro og edruskaps arvtagere.

– Vi er neste generasjon. Vi skal ta over her, erklærer Heidi Hansen.

Morten Uglum

Plutselig et slagsmål

Med unntak av når Martin Johnsrud Sundby og gjengen fyker forbi, er det relativt rolig her i skogen. Det ser ut til å ha gått vesentlig bedre enn i fjor, da festen i Holmenkollen av mange ble sett på som en fadese. Det var kaos på T-banen, høyt alkoholinntak og åtte mennesker ble skadet.

Markus Pettersen, som sitter sammen med en gjeng her i skogen og griller pølser på bål, mener det er roligere i år. Han tror det at festen begynte så tidlig om morgenen, kan ha roet ned promillenivået.

– Det handler om å finne balansepunktet mellom fest og idrett. Der det er nok liv og røre til å ha det hyggelig og samtidig få med seg det som skjer, der er det bra, sier han.

Morten Uglum

Men omtrent på samme tid som de sitter her i skogen og russeren Aleksandr Bolsjunov slår gjengen og går først i mål, kommer meldingene om bråk.

Politiet forteller at en 16-åring er blitt slått ned i et masseslagsmål med en gjeng jevnaldrende. De forteller om folk som er så beruset at de trenger hjelp.

Morten Uglum

Morten Uglum

Og da tusenvis av tilskuere skulle tilbake til Oslo sentrum, ble det kaos ved Slemdal T-banestasjon. Flere hundre ungdommer, mange av dem godt beruset, hadde tatt seg ned dit via Korketrekkeren. I den klassiske akebakken var det glatt underlag, og flere pådro seg forstuinger og andre skader.

På Slemdal ble pågangen av tilskuere fra Holmenkollen så stor at politiet midlertidig måtte stenge stasjonen for påstigning.

På ettermiddagen ble en person kjørt til sykehus etter å ha falt ned en skrent fra Lillevannsveien nær Holmenkollen.

Arrangør Nordskar bekrefter at det har vært noen situasjoner og at det er spesielt leit med slagsmålet, men mener det gikk bedre enn i fjor.