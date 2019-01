Minst 5000 T-bane-reisende i Oslo i døgnet må belage seg på bruke alternative reisemåter en periode fremover. Mandag den 7. januar klokken 20.55 blir tunnelen mellom Majorstuen og Stortinget i Oslo stengt. Fem minutter senere starter arbeidene, som skal vare til 28. mars.

Det betyr at all T-banetrafikk på strekningen Majorstuen - Nationaltheatret - Stortinget blir innstilt fra klokken 21 mandager til torsdager.

Stans hele døgnet i påsken

Så blir det en kort pause frem til påske, og gjennom hele påsken blir strekningen mellom Majorstuen og Tøyen stengt hele døgnet.

– Det vil bli utført nødvendig vedlikehold av taket og veggene i tunnelen for å hindre at det renner vann inn på skinnegang og strømlinjer. Hvis vann renner inn, vil det skape rustdannelse og dermed føre til kortere levetid på infrastrukten. Det vil vi unngå med dette arbeidet, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

Jan Tomas Espedal

Arbeiderne vil jobbe gjennom hele natten og frem til den første T-banen begynner å gå i femtiden om morgenen.

– Vi har lagt vedlikeholdsarbeidet til sen kveldstid for å påvirke færrest mulig, sier Rustad.

– Vil publikum merke noen endringer etter vedlikeholdet?

– Vi vil ha en stabil leveranse, forhåpentlig. Hvis vi ikke hadde gjort noe nå, ville vi fått korrosjonsskader som igjen ville krevd utbedring.

Rustad minner om at tunnelen mellom Nationaltheatret og Stortinget ble åpnet i 1928. – Den er dimensjonert for en annen tid, men den gjør absolutt jobben sin. Jeg vil understreke at det er sikkert og trygt å ta T-banen.

Alternative reisemåter

Trikk 11 og 12 kommer til å kjøre som normalt. Trikk 19 blir forsterket med flere avganger. I tillegg blir det for denne anleggsperioden bli opprettet en midlertidig trikkelinje 15 for strekningen Majorstuen – Nationaltheatret – Øvre Slottsgate (ved Stortinget T) – Jernbanetorget.

Selv om T-banen ikke går gjennom Nationaltheatret stasjon, går fortsatt toget mellom Nationaltheatret og Oslo S.

De gamle, tyskproduserte SL79-trikkene med høye trappetrinn er ikke bygget for rullestoler. De som har behov for trinnfri av- og påstigning, er henvist til å ta omveien med linje 5 mellom Majorstuen og Stortinget via Storo.

Nye reisevaner

Ruter har tro på at publikum vil takle dette greit.

– Dette er jo et avvik som vil vare en stund, det er klart det er en ulemple for dem som blir berørt. Men vi tror at det skal gå tålelig greit, når folk venner seg til det, sier pressevakt Sofie Bruun.

Hennes tips til folk er å bruke reiseplanleggeren som ligger på ruter.no. Den kan også lastes ned som app på telefonen.