– En kvinne er hentet ut av leiligheten. Hun er ikke alvorlig skadet, men kjørt til legevakten fordi hun oppholdt seg i en røykfylt leilighet, sier Rune Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Murbygget har åtte boenheter og ligger rett ved Ullevål skole. Det begynte å brenne i en leilighet i andre etasje. Politiet opplyser at åtte personer er evakuert fra adressen. Brannvesenet jobber nå på stedet for å unngå at brannen sprer seg, ifølge politiet.

– Det er mye røyk i området, derfor ber vi folk lukke vinduene, sier Hekkelstrand.

