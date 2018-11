Mulig kampvotering i Oslo Frp før kommunevalget

Stenersen er foreslått på topp av nominasjonskomiteen, men André Melchior Larssen har ifølge Dagsavisen nå lansert Tone Liljerot som listetopp for partiet.

– Oslo Frp har gått nedover i oppslutning valg etter valg. Den nominasjonslisten som er foreslått nå, den har vi prøvd før, uten å lykkes særlig godt, sier André Melchior Larssen, nestleder i Grünerløkka Frp.

Er rådgiver på Stortinget

På nominasjonskomiteens møte forrige onsdag ble det besluttet å sette Camilla Wilhelmsen (59) på annenplass med Tommy Skjervold (36) på tredjeplass.

– Vi har ikke klokkertro på den listen, og mener den kan bli enda bedre. Derfor velger vi å fremme Tone Liljeroth på førsteplassen, sier Larssen til Dagsavisen.

Liljeroth er i dag rådgiver på Stortinget. Hun har stilt som ordførerkandidat to ganger. Nå er det fem år siden hun flyttet til Oslo.

– Jeg har ikke besluttet om jeg skal stille ennå, sier Liljeroth til Dagsavisen.

Ønsker fokus på integrering

På spørsmål om hva som skiller henne fra de andre kandidatene sier hun:

– Jeg er kanskje mer opptatt av å løfte frem integrering. Oslo er en mangfoldig by, med mange innvandrere. De er her, og skal bli her. Da er det viktig at vi løfter frem de som lykkes. Men jeg er på linje med partiet om innvandring, sier hun.

Nominasjonsmøtet i Oslo Frp går av stabelen 3. desember.