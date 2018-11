Hvem mener du fortjener å bli Årets osloborger?

Listen er lang over personer som tidligere er blitt kåret til Årets osloborger, blant dem Wenche Foss, Gunnar Sønsteby, Fabian Stang, Frode Kyvåg og Solveig Ude.

Nå jakter vi på nytt på en ildsjel som brenner for byen vår. Hvem mener du fortjener å bli nominert som Årets osloborger?

Ifølge prisens kriterier letes det «etter en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort Oslo enda litt bedre å leve i.»

NB: Byrådspolitikere kan ikke nomineres.

– Alle velfungerende byer er avhengig av ildsjelene. Disse flotte folkene som legger inn litt ekstra, for at alle vi som bor i byen skal få det litt bedre. Oslo er full av mennesker som dette, og for Aftenposten er det er mål å finne frem til og løfte ildsjelene. Vi ber derfor leserne våre om innspill, slik at vi i år igjen kan kåre årets Osloborger. Få ting vi gjør er morsommere og mer inspirerende enn dette, sier kulturredaktør Sarah Sørheim.

Har du forslag til hvem dette kan være, send navn og begrunnelse til osloborger@aftenposten.no. Forslag kan sendes frem til 1. desember.

Etter at vi har mottatt forslag fra leserne, vil en jury vurdere innspillene og plukke ut finalistene. Deretter blir det opp til leserne å stemme frem Årets osloborger.

Disse er blitt kåret til Årets osloborger tidligere: