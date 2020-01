18-åring i retten tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo – risikerer 15 års fengsel

Voldtekten skjedde ved 16-tiden på ettermiddagen tirsdag 28. mai.

Den tiltalte, på det tidspunktet 17 og et halvt år gammel, fulgte etter en kvinne da hun gikk fra bussholdeplassen og hjem. Der presset han seg inn inngangsdøren hennes, til tross for at kvinnen forsøkte å lukke og låse døren, heter det i tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Ingrid Vormeland Salte.

Erkjenner ikke straffskyld

Med kniven i hånden dro han kvinnen inn på et rom, der han voldtok henne, alt mens han holdt kniven i hånden, står det i tiltalen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for dette. Ellers har jeg ingen kommentarer, sier hans forsvarer, advokat Catharina Cecilie Gjesti, til NTB.

Kvinnens bistandsadvokat Brit Kjelleberg, sier til NTB at hennes klient ser fram til at saken blir behandlet og at hun får dette overstått.

I tillegg til den alvorlige voldtektstiltalen er 18-åringen tiltalt for fem brudd på straffeloven paragraf 155, som omhandler vold eller trusler mot offentlig tjenestemann.

15 års fengsel

Da mannen ble pågrepet i sitt hjem samme kveld som voldtekten skal ha skjedd, forsøkte han å sparke de to polititjenestemennene som hadde rykket ut for å pågripe ham. Han truet også med vold.

Under avhør på Politihuset i Oslo dagen etter truet han en kvinnelig politibetjent. I varetekt i Bjørgvin fengsel i Bergen i fjor sommer har han ved tre tilfeller rettet alvorlige voldstrusler mot fengselsansatte, ifølge tiltalen.

Han er også tiltalt for seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted, tre tilfeller av bæring av kniv på offentlig sted, brudd på besøksforbud, to tilfeller av ruteknusing, grovt tyveri, to personran og vold.

Om den 18 år gamle mannen blir dømt for overfallsvoldtekten, risikerer han inntil 15 års fengsel. Oslo tingrett har satt av ti rettsdager til behandlingen av saken.