Politiet i Oslo meldte om ulykken på Twitter rundt klokka 14 lørdag formiddag.

– Da er vi og ambulanse fremme hos den skadde. Ulykken har skjedd på en sti i et ulendt terreng cirka 300 meter vest for Maridalen skole. Personen er alvorlig skadd, skriver politiet, som også opplyser at den skadde var ute på sykkeltur.