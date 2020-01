Klokken 08.26 mandag morgen meldte Sporveiene på Twitter om full stans i T-banetrafikken retning øst som følge av en hendelse på et tog.

– Stansen skyldes en hendelse med en person om bord på et tog på Majorstuen stasjon. Det er vektere på stedet og politiet er tilkalt, sier pressekontakt i Sporveiene Ina Helen Østby.

Hun er ikke kjent med detaljene rundt hva som har skjedd, men opplyser at hendelsen berører samtlige linjer i retning øst.

Rundt klokken 08.35 melder Sporveien at trafikken er i gang igjen.

– Man må nok regne med store forsinkelser i østgående retning en stund fremover, sier Østby.

Operasjonsleder Håkon Nilsen i Oslo politidistrikt opplyser til Aftenposten at de har kontroll på én person og at ingen er skadet.

– Vi fikk innledningsvis melding om at en person truet med våpen, men det viste seg fort at det ikke var sett eller vist våpen. Dette dreier seg om det vi anser som et psykiatrisk tilfelle. Vi kommer til å fremstille vedkommende for helsevesenet, sier Nilsen.

