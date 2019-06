Beboerklager på Tjuvholmen: «Slåsskamper med kjettinger», «urinering på lyktestolper» og «sex på plenen»

Med temperaturer midt på 20-tallet, som denne helgen, blir det soling, bading og avslapning langs Oslos nye bystrender og brygger.

For noen er dette et høydepunkt. For andre møtes sommervarmen med bekymring.

Flere klager fra beboere på Tjuvholmen i løpet av de siste par årene forteller om frustrasjon og fortvilelse. Særlig under fjorårets rekordsommer fikk noen nok.

Beskrev området som festival

I en e-post fra en beboer til bydel Frogner i juni i fjor ble tilstrømningen av gjester beskrevet som en «invasjon», og området som en «festival».

Tom G. Eilertsen, daværende styremedlem i sameiet Fru Kroghs Brygge, følger opp med beskrivelser av forholdene:

«Dette går på helsen løs, og jeg opplever de ansvarlige etatene som nærmest likegyldige til beboernes «varslinger» om støy, bråk om natten, trusler (sogar drapstrusler), fri flyt av narkotika og alkohol, slåsskamper med kjettinger mv.»

I enda en e-post kommer det flere opplevelser av unge gjesters oppførsel.

Styremedlemmet hevder blant annet at ungdommen «urinerer i busker, blomsterbed, på husfasaden, ved inngangsdørene og på lyktestolper» og at «de har sex på plenen».

Siri Øverland Eriksen

Forstår at det blir mye folk og støy

Vennene Ola Brustad (22), Marthe Lilleengen (21) og Aleksandra Kuzarevski (22) var blant dem som tok turen til Tjuvholmen fredag for å nyte sommervarmen. Tidlig på dagen hadde de ikke lagt merke til noe bråk, men forventet at det kom til å ta seg opp utover kvelden.

– Jeg forstår at det kan være slitsomt for dem som bor her med så mye folk og bråk om kvelden, sier Ola.

Ved en av plenene mellom leilighetene helt ytterst på Tjuvholmen har Sander Egerhei og Mats Lindblad kastet T-skjortene for første gang i år. Årets sommer har så langt skuffet dem, men nå håper de på bedre vær og flere helger ute på Tjuvholmen.

– Jeg var her en del i fjor, for på Sørenga er det bare kaos, sier Lindblad.

– Så langt er det ganske rolig her. Men etter hvert som folk har drukket litt, så blir det nok verre, sier Egerhei.

Siri Øverland Eriksen

– Oppstår av og til uheldige situasjoner

Det privateide området driftes av Tjuvholmen Infrastruktur AS.

– Er dette en virkelighetsbeskrivelse dere kjenner dere igjen i?

– Vi er kjent med at det har vært en ekstra belastning for noen beboere, men denne beskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i. Tjuvholmen er gjennom året et meget populært sted, og i likhet med andre sentrumsområder kan det oppstå enkelte uheldige situasjoner, svarer selskapets daglige leder, Marlene Wold.

Aftenposten har spurt Oslo politidistrikt om en oversikt over varsler fra Tjuvholmen. Dette har ikke politiet «anledning til å gå gjennom og utgi».

– Men vi opplever ikke at det er spesielt mange oppdrag til Tjuvholmen i forhold til andre steder i Oslo, sier pressesjef Unni Turid Grøndal i en kommentar.

Satte opp nye skilt

Varslernes målsetting med beskrivelsene har vært å få bydelen til å gjøre noe med situasjonen.

I et svar på e-posten fra styremedlemmet peker bydelen på at de fleste av de nevnte problemene er politiets bord. Avslutningsvis refererer de til planer om skilting:

«I tillegg håper vi at skiltet blir klart snart, slik at folk heller skal bade på de regulerte badeplassene og ikke på bryggene utenfor der dere bor», heter det i e-posten.

Daniel Røed-Johansen

Det er dette skiltet som i mai i år ble satt opp fire steder langs bryggekanten på Tjuvholmen. Der står det at bading er forbudt alle andre steder enn ved badebryggen og stranden ved Astrup Fearnley-museet.

Området der det nå er forbudt å bade, er ikke regulert som badeplass, men som «trafikkområde i sjø».

Det er tre parter som har stått bak skiltet: bydel Frogner, det kommunale foretaket Oslo Havn og Tjuvholmen Infrastruktur AS. Alle aktørene fastslår at sikkerhet er bakgrunnen til badeforbudet.

Da skiltets utforming ble diskutert i fjor sommer, foreslo bydelens saksbehandler å få med at årsaken er farene ved å bade nær båter. På den måten kunne man «øke den generelle forståelsen for skiltet, slik at ikke det blir oppfattet som en privatisering av bryggene».

Intern korrespondanse viser hvordan naboenes klager på støy og uro har vært en del av prosessen med å få satt opp skiltene.

– Oslo Havn var bekymret for sikkerheten, og vi samarbeidet derfor med dem om å sette opp nye skilter. Parallelt har Tjuvholmen Infrastruktur jobbet med utfordringer rundt støy, sier Marlene Wold i Tjuvholmen Infrastruktur.

Vil stenge for nattbading

Omtrent samtidig som skiltene ble satt opp langs bryggekanten i år, kom en forespørsel til kommunen fra Morten D. Lie, styremedlem i et av sameiene. Det var et ønske om stenging av badebryggen mellom kl. 22 og kl. 07.

Det ble pekt på at Tjuvholmen har de samme problemene som Sørenga har slitt med.

Det samme mente daværende overarkitekt i bydel Frogner, Kittil Berdal Berg. Da Oslo kommune la ned forbud mot nattbading på Sørenga i fjor sommer, henvendte hun seg til bydelsdirektøren. Budskapet var at Tjuvholmen også måtte få lov til dette.

Erik Johansen / NTB scanpix

Ikke tatt avgjørelse

Marlene Wold forteller at Tjuvholmen Infrastruktur har hatt møter med Bymiljøetaten for å lære om deres erfaringer med stenging av badebryggen om natten.

– Stenging av badebrygge har vært diskutert flere ganger, men det er ikke besluttet, sier hun.

På Sørenga ble det innført en rekke ordenstiltak i fjor, blant annet ble vekterkapasiteten styrket. Disse tiltakene videreføres i år, opplyser Bymiljøetaten.