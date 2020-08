Det flyter over av brukte munnbind på T-banestasjonene. Passasjerenes ansvar, sier Oslo Sporveier.

Munnbindet skal være på til man har forlatt stasjonen, understreker Oslo Sporveier.

Brukte munnbind lå strødd ved søppelkassene på Stortinget t-banestasjon tirsdag morgen. Morten Andersen

Mandag trådte regjeringens anbefaling om å bruke munnbind i kollektivtrafikken i rushen i kraft i Oslo.

Tirsdag morgen får Aftenposten flere henvendelser om overfylte søppelkasser og brukte engangsmunnbind som flyter rundt på stasjonsområder flere steder i byen.

– Munnbindene skal være på til man har forlatt stasjonen, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud.

Problemet er at den informasjonen kun er tilgjengelig på Ruter sine hjemmesider. Og heller ikke der går det klart frem at man skal bære munnbindet til man er ute av T-baneområdet.

Blant passasjerene Aftenposten snakket med i morgenrushet mandag, hersket det også noe forvirring om hvor lenge munnbindet egentlig bør være på.

Håper passasjerene tar ansvar

Ikke ta av deg eller kast munnbindet før du er ute av transportmiddelet og har forlatt området med trengsel, står det på Ruter sine hjemmesider, som Asperud viser til. Han mener det fremkommer tydelig nok at munnbindet skal være på til man har kommet ut av stasjonen.

– Er det aktuelt å gå bredere ut med informasjon om munnbindbruk på T-banen og T-banestasjoner?

– Det kan fort være det, vi må se an hvordan praksisen blir. Det er en løpende vurdering vi gjør, sier Asperud.

Slik så søppelkassen på Stortinget T-banestasjon ut tirsdag morgen. Morten Andersen

– Nå som dere vet at brukte munnbind ligger strødd omkring, vil dere gjøre informasjonen om hvordan man bruker munnbind på T-banen og i T-baneområder lettere tilgjengelig?

– Hvis det blir et problem så vil vi gå rett ut og fortelle om det. Så håper jeg inderlig at alle der ute er sitt ansvar bevisst og har munnbindet på til de har forlatt T-banestasjonen, sier Asperud.

Kommunikasjonssjef i Oslo Sporveier, Cato Asperud håper folk tar ansvar og kaster munnbind forsvarlig. Dan P. Neegaard

Hvis man ikke finner en søppelkasse, skal man ifølge Asperud putte munnbindet i lommen til man finner et egnet sted å kaste det.

Hvorvidt søppelkassene skal tømmes oftere nå etter munnbindanbefalingene trådte i kraft, er også noe som vurderes fortløpende, opplyser Sporveienes kommunikasjonssjef.

Fakta Kriterier for avfallshåndtering i forbindelse med økt bruk av munnbind Munnbind klasse I er et engangsprodukt og skal kastes etter bruk.

Disse anses ikke som risikoavfall og kan kastes i husholdningssøppelbøtter og lignende som vanlig avfall.

Det er viktig at slike gjøres tilgjengelig ved steder der munnbind forventes kastet.

Aktuelle aktører bør utforme en plan for avfallshåndtering i situasjoner der munnbind anbefales, fordi hver person kan komme til å benytte flere munnbind daglig.

Dette omfatter plassering og utforming av søppelbøtte, sikre tilstrekkelig kapasitet, inklusive tømming av avfallscontainere. Det anbefales at det settes opp lukkede søppelbøtter ved alle busstopp. KILDE: Folkehelseinstituttet Vis mer

Bør øke kapasiteten

– Det er forsvarlig å kaste brukte munnbind som vanlig avfall, skriver Bjørn Iversen i en e-post til Aftenposten. Han er overlege ved Folkehelseinstituttet.

– Munnbind bør ikke kastes på bakken så de flyter. Men så lenge du ikke plukker dem opp med hendene uten å rengjøre dem etterpå, utgjør de ikke noen smittefare, skriver han.

I et notat sendt til Helse og omsorgsdepartementet forrige uke anbefalte Folkehelseinstituttet blant annet at avfallskapasiteten økes når flere nå bruker munnbind. (Se faktaboks for retningslinjer).

– De som er ansvarlige for transporttjenestene bør øke kapasiteten for å kunne håndtere den økte mengden avfall som munnbindene medfører, skriver Iversen til Aftenposten.