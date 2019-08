Ryddearbeidet på Langøyene ved Oslo starter til høsten

Oslo kommunene og Veidekke signerte onsdag en kontrakt for arbeidet med å sikre det tidligere avfallsdeponiet og tilrettelegge for badeliv og rekreasjon på Langøyene.

Arbeidet er omfattende og foreløpig estimert til en kostnad på om lag 200 millioner kroner uten merverdiavgift, opplyser Veidekke.

Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi for husholdnings- og næringsavfall fra 1908 til det ble avsluttet og tildekket i 1948. Etter at avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013, ble det gjennomført flere undersøkelser. Kartleggingene påviste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både i deponiet og i overflaten.

– Vi ser fram til at vi sammen med Eiendoms- og byfornyelsesetaten skal sørge for at den idylliske og populære friluftsperlen igjen skal bli til glede for Oslos befolkning, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Arbeidet er planlagt å starte opp høsten 2019 og vil vare fram til juli 2021. Mens det pågår vil øya være stengt for publikum. Oslo kommunene har jobbet for at dette ikke skal ramme mer enn én sommersesong, og Langøyene skal være åpne for publikum ut sommeren 2019.