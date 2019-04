I desember i fjor kunne Dagsavisen avdekke at Oslo kommune har tatt betalt av rusavhengige for plasser på institusjoner i Velferdsetaten. Ifølge en forskrift fra 2012 hadde ikke kommunen lov til å ta betalt for disse plassene.

Det betyr at 2800 rusmisbrukere i teorien kan ha betalt for mye i egenandel. 2. mai åpner nå et egenandelssekretariat i Oslo sentrum som skal hjelpe de som har krav på tilbakebetaling.

– Anslaget på 2800 er nok noe høyt. Erfaringsmessig er det rundt 25 prosent av beboerne som har sosialhjelp, og da har kommunen betalt alle utgifter. Hvis dette berører 75 prosent som har egen inntekt, så er tallet antagelig nærmere 1800, sier Ellen Rønning Arntzen, byrådssekretær ved byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid.

Antallet institusjoner er blitt redusert siden 2012. Totalt angår dette derfor nå rundt 30 institusjoner.

Unnlot å endre

– De som hovedsakelig kan være berørt, er de som har hatt egen inntekt i form av f.eks. uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Hvor stor andel av disse som har egen inntekt, må undersøkes nærmere, sier Rønning Arntzen.

Bakgrunnen for det som nå skjer, er at det i 2012 ble innført en endring i kravet til egenandel. Tilpasningene som skulle vært gjort av kommunen, var å erstatte den faste satsen for egenbetaling som ble bestemt av bystyret hvert år, til en sats som var individuelt beregnet for den enkelte ut fra vedkommendes inntekt. Dette ble imidlertid ikke gjort. I stedet opererte kommune som før.

Stein Bjørge

– Det viktigste var at den nye forskriften tydeliggjorde hjemmelsgrunnlaget for egenbetaling; dvs. at det var helse- og omsorgstjenesteloven og denne lovens forskrifter som skulle anvendes, også for kommunale rusinstitusjoner, sier Rønning Arntzen.

Vil være sikker

Oslo kommune har nå satt av nærmere 50 millioner kroner som er øremerket til tilbakebetalingene.

– Det kan vise seg at dette er et veldig høyt tall, men vi vil heller ta litt i. Hvor mye det totalt kan være snakk om kan vi ikke si noe eksakt om før man har saksbehandlet kravene, sier hun.

Hver enkelt sak vil nå bli gjennomgått basert på innkomne søknader. Har brukerne mottatt økonomisk sosialhjelp, har de antagelig ikke betalt for mye, og har derfor ikke krav på penger.

2. mai åpner egenandelssekretariatet i Oslo sentrum, som skal hjelpe de som har krav på tilbakebetaling. Til nå har det vært begrenset med pågang fra personer som mener de kan ha betalt for mye.

– Egenandelssekretariatet vil sende ut brev til alle som bor eller har bodd ved en kommunal institusjon i løpet av den perioden det er snakk om. Kommunen har hittil blitt kontaktet av ganske få, men vi regner med at pågangen øker nå som vi har sendt ut informasjon. Sekretariatet blir bemannet med tre saksbehandlere ved oppstart, og så vil kommunen tilpasse bemanningen til behovet underveis, sier hun.