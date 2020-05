Masseslagsmål ved Nedre Bekkelaget

Politiet har kontroll over «et økende antall» involverte etter en masseslagsmål mellom ungdommer ved Ulvøya i Oslo.

Politiet stoppet biler på vei ut fra Ormøya/Malmøya under jakten på de involverte. Fredrik Hagen

22. mai 2020 21:08 Sist oppdatert nå nettopp

Slagsmålet fant sted på en bensinstasjon langs Mosseveien litt før klokken 21. Politiet skriver på Twitter at hendelsen skjedde ved Ulvøya, men den aktuelle bensinstasjonen ligger ved Nedre Bekkelaget, et par hundre meter mot nord.

– Stikkvåpen er sett av vitner, men vi har ingen skadde per nå. Vi er i et massivt søk etter de involverte, skrev politiet på Twitter like etter klokken 21.

Klokka 22.30 opplyste operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt at politiet fortsatt søker med én hundepatrulje i området.

Et tosifret antall ungdommer skal være involvert, men politiet vet ikke nøyaktig antall. Alle de involverte skal være ungdommer under 18 år, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Slagsmålet skjedde ved denne bensinstasjonen. Fredrik Hagen

– Vi har stoppet et stort antall ungdommer og jobber nå med å finne ut hvilken status de har i saken, sir hun.

Inntil dette er avklart vet ikke politiet om slagsmålet var gjengrelatert.

– Vi vet det har vært uroligheter i ungdomsmiljøene, men dette er ikke et kjent område for slagsmål, så vi kan ikke si om dette er noe som bare har eskalert på stedet, sier hun.

Politiet har bevæpnet seg som følge av at det har blitt observert noe som ligner på en kniv, og folk i området har blitt bedt om å holde seg unna mens søket fortsetter.

– Vi er i et veldig bra søk der nede både fra politibåt og fra land. Vi har fått kontroll på et økende antall ungdommer, opplyste Sandnes til VG.

