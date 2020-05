Kristoffer Heian skulle ta et bilde av den populære hengebroen. Da oppdaget han grevlingen.

Hengebroen over Bjørnsjøhelvete er stengt. Men ikke alle respekterer det.

Hva er det der? Kristoffer Heian skjønte ikke først hva det var han så på broen. Kristoffer Heian

6 minutter siden

Det er fristende å ty til en variant av Knutsen & Ludvigsens låt: Vi har en grevling på broen, greveling, grevelang.

For da Kristoffer Heian dro for å se på hengebroen over Bjørnsjøhelvete for noen dager siden, var det nettopp det han så i kameraet.

Stort engasjement for broen

34-åringen hadde lest Aftenpostens saker om broen og ville se den med egne øyne. Broen går over juvet med navnet Bjørnsjøhelvete og ligger mellom Bjørnsjøen og Skjærsjøen i Nordmarka.

Kristoffer Heian la ut bildet i Facebookgruppen «Folkeaksjonen for vern av hengebrua» og fikk kommentarer som «Årets bilde!!!» og «Wow!!! Blinkskudd» Privat

Den 61 år gamle broen skulle egentlig rives, men på grunn av engasjementet broen har skapt, blir den hengende. Men ingen får lov til å gå over den.

– Moro!

Grevlingen gjorde det likevel.

– Da jeg skjønte at det var en grevling, synes jeg det var moro, sier Heian.

Det dyret først ikke så, var at det sto noen mennesker på den siden av broen den var på vei mot. Da grevlingen oppdaget dem, snudde han og gikk motsatt vei, før han forsvant inn blant trærne.

Fra broen er det 13 meter ned til elven mellom Bjørnsjøen og Skjærsjøen. Kristoffer Heian

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding