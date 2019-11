Nå blir det kaldere

– På Østlandet får vi et skifte i været nå til helgen. Inntil torsdag blir det grått og skyet, men på fredag får vi en endring i luftmassene som vil gi kaldt og tørt vær.

Det sier Geir Ottar Fagerlid, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til Aftenposten.

– Temperaturen vil gå gradvis nedover

Ifølge meteorologen er det muligheter for at det kan komme snø på Østlandet torsdag.

– Det blir klarvær og kaldere fra og med fredag. Da kan snøen bli liggende, sier Fagerlid.

I Oslo er det meldt nedbør hver dag frem til fredag.

– Generelt utover i uken vil temperaturen gå gradvis nedover. Det er ventet at temperaturen på Østlandet vil passere null grader på torsdag.

Også på Sørlandet blir det nedbør frem til fredag.

– Her blir det klart og fint vær fra fredag. I forhold til Østlandet er det mindre sannsynlighet for snø her – det blir bart, sier Fagerlid.

– Kan bli betydelige mengder snø

– På Vestlandet er det ventet en overskyet og mild værtype frem til torsdag eller fredag. Det vil bli vindøke fra nord på fredag, men sør for Stad blir det oppholdsvær, sier Fagerlid.

Nordvestlandet og Trøndelag får pålandsvind fra fredag.

– Her kan det bli betydelige mengder snø.

Også i Midt-Norge vil det bli mildt frem til fredag.

– Det blir plussgrader på dagtid og minusgrader på natten. Også her er tendensen at temperaturen synker utover i uken, opplyser meteorologen.

Den samme tendensen gjør seg gjeldende i Nord-Norge, men her kan det allerede i løpet av morgendagen komme snøbyger i Vesterålen, Troms og Finnmark.

– I store deler av Nordland blir det fralandsvind og ganske tørt vær, sier Fagerlid.

Utover i veka er det venta at kalde luftmasser vil trekke ned frå nord og dekke det meste av #Norge. I helga vil Austlandet vil få klart og kaldt ver, medan resten av landet vil få pålandsvind og nedbør. pic.twitter.com/qi7zT43HyN — Meteorologene (@Meteorologene) November 25, 2019

– Typisk at det er ustabilt og stormfylt i desember

– Kan du si noe om desemberværet generelt?

– Det typiske for desemberværet er at det er ustabilt og stormfylt. I starten av desember blir været mer normalt enn vi har sett tidligere i høst.

Oktober i år var den kaldeste på ti år.

Ifølge Fagerlid ser man en tendens til at det blir pålandsvind fra vest og nedbør på Vestlandet.

– Nord-Norge får en kald og tørr værtype. Nord-Norge har størst utsikt til snø i starten av desember.

Frem mot jul blir det lavtrykk.

– Desember og januar er i det hele tatt de månedene med mest storm og ustabilt vær over hele landet, opplyser Fagerlid.