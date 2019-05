Et kjært minne er den nok ikke for så mange. Men de fleste i Oslo-området kan minnes å ha passert de gamle, manuelle bomstasjonene. I mange år sto de langs hovedinnfartsårene til hovedstaden.

Men på nyåret 2008 forsvant de, da ble bomringen helautomatisert.

I alle fall én av de gamle bodene har overlevd. For tre dager siden dukket den opp på Finn, «gis bort mot henting», forteller annonsen.

I mer enn et tiår har den stått lagret hos Bjørkelangen skisenter i Akershus. Det forteller Per Even Rønaas, en av de frivillige i anlegget.

– Den sto på inngående felt ved Alfaset i Oslo. Jeg jobbet som mekaniker i Veivesenet og spurte om å få den da de skulle fjernes. Det var helt OK for dem, forteller Rønaas.

Skulle bli billettluke

Planen var egentlig å bruke den som billettluke ved skiheisen. Slik gikk det ikke.

– Gutta syntes ikke den var så egnet, den var litt smal og ukurant i målene, sier Rønaas.

I stedet ble den 7 ,4 meter lange, 1,67 meter brede og 3,35 meter høye boksen stående. Helt til nå, hvor de bestemte seg for å rydde opp.

– Har det vært mye interesse for den?

– Det kan du trygt si, det har vært helt hinsides. Men det er egentlig junior som har styrt dette, forteller Rønaas.

Ble delt av «rednecks»

Junior heter Eirik Rønaas. Han forteller at annonsen er blitt sett over 12.000 ganger etter at den ble lagt ut fredag.

Men det var først da annonsen ble delt på Facebook-siden «Norsk Redneck Forening», med over 107.000 medlemmer, at det virkelig skøyt fart.

For dem som ønsker seg en bomstasjon i hagen, er det dessverre for sent. Den er allerede gitt bort.

– 23 personer har sendt melding om den. Nå kommer det en og henter den tirsdag, forteller Rønaas.

...

PS! 1. juni åpner et 50-tall nye bomstasjoner i Oslo, og prissystemet legges om. Nå man mange betale nesten uansett hvor de skal kjøre, men for endel blir det billigere enn før.