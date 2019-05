Takbrann i Oslo sentrum

Politiet meldte om brannen på Twitter klokken 16.06.

– Vi var i ferd med å pakke sammen før nasjonaldagen da vi så veldig mye svart røyk over taket her i nabolaget, sier Anne-Lise von der Fehr. Hun beskriver røyken som så svart at de mente det var best å ringe brannvesenet.

– Det kan være litt vanskelig å finne frem til riktig adresse, så en av oss fant adressen, mens den andre av oss ringte her fra jobben vår, sier Fehr.

Mens hun snakket med brannvesenet så hun flammene slikke over taket. Flere personer ble evakuert fra bygningen, opplyser politiet.

Espedal, Jan Tomas

– Det er en egen utgang til takterrassen fra alle leilighetene. Det var herfra flammene kom. En stund virker det som om flammene ville spre seg videre. Det hele så nokså dramatisk ut, sier von der Fehr.

Ifølge 110-sentralen i Oslo brann- og redningsetat brant det i en takterrasse i et boligkvartal i Breigata på Grønland. Flammene sto over taket og det så dramatisk ut.

Brannvesenet brukte en halvtime på å få kontroll på situasjonen.

– Vi er på stedet, sier vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo brann- og redningsetat i 16.10-tiden. Han ba folk om å følge med på Twitter.

Klokken 16.32 meldte politiet at situasjonen var avklart, og at ingen personer var skadet.