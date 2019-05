Skudd avfyrt i Oslo

Politiet er på Birkelunden i Oslo lørdag kveld, etter melding om at det skal ha blitt avfyrt skudd på stedet, ifølge VG.

Politiet undersøker meldinger om at det skal ha blitt avfyrt skudd på Birkelunden i Oslo. Skuddet skal ha blitt avfyrt i forbindelse med en konfrontasjon mellom to grupperinger, på to og fire personer.

– En av disse personene har avfyrt et skudd med et håndvåpen og forsøkt å avfyre flere skudd, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

Ifølge politiets twittermelding undersøker politiet meldinger om at en gjerningsmann skal ha avfyrt, eller forsøkt å avfyre skudd med et håndvåpen. «Det er ikke meldt om skadede personer så langt. Vi søker etter en eller flere gjerningsmenn,» skriver politiet på twitter.

#Oslo Birkelunden. Vi undersøker meldinger om at en gjerningsmann skal ha avfyrt, eller forsøkt å avfyre skudd med et håndvåpen. Det er ikke meldt om skadde personer så langt. Vi søker etter en eller flere gjerningsmenn — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 25, 2019

Han opplyser til avisen at de ikke har informasjon om at noen er skadet etter hendelsen.

De skal ifølge VG ha prøvd å komme seg inn i en taxi, og løpt videre.

Politiet gjør nå undersøkelser på Birkelunden, og innhenter videoovervåking og tar vitneavhør på stedet.

Saken oppdateres.