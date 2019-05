Politiet er tungt tilstede med mange mannskaper ved Birkelunden på Grünerløkka i Oslo lørdag kveld, etter melding om at det skal ha blitt avfyrt skudd på stedet ved halvni-tiden. Om det var ett eller flere skudd er uklart. Det er også vitner som har sett at håndvåpenet klikket etter at det ble tatt ladegrep.

– Etter det vitner forteller var det fire personer involvert, i en konfrontasjon to mot to, og den ene parten avfyrte muligens skudd mot den andre. Forløpet er vi ikke helt sikre på, sier operasjonsleder Tor Jøkling til Aftenposten.

Forsøkte å komme seg inn i taxi

Ifølge det vitner har fortalt politiet, forsøkte to av personene å ta seg inn i en drosje på stedet med et håndvåpen, men ble nektet av drosjesjåføren. To personer kom etter dem.

- De to første var muligens på flukt. Deretter skal alle fire ha løpt av gårde, sier Jøkling.

Audun Braastad/ NTB scanpix

Et stort antall mennesker ringte politiets nødtelefon og fortalte om ett eller flere skudd.

Han sier politiet nå prioriterer søket etter personene. De håper også å sikre spor som tomhylser etter avfyrt skudd.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig, ifølge Jøkling, og politiet har foreløpig ingen formening om hva som er bakgrunnen for hendelsen. Det er ikke meldt om skadede.

Saken oppdateres.