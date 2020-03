Her er det fortsatt skiføre i Marka

– Det er kanskje vanskelig å tro når man kikker ut av vinduet i byen og ser den sørpete snøen, men kommer man litt opp og inn i Marka er det nå fantastisk bra forhold, sier kommunikasjonssjef i Skiforeningen, Trine Rom Giving.

De siste dagenes snøfall har vært tiltrengt for dem som preparerer skiløyper i Oslomarka. Ved Kikutstua har det for eksempel kommet rundt 15 cm de siste døgnene, ifølge Skiforeningen.

Hege Blichfeldt Sheriff

Jarle Jensen

Best i nord

Utfordringen er at underlaget snøen har lagt seg på, varierer fra bar bakke til is eller snø. Dermed blir også resultatet ulikt, og Skiforeningen ber dem som skal ut på tur om å forberede seg på varierende forhold og spor.

Aller best forhold er det i de nordligste områdene: Ringkollen, Mylla, Svartbekken, Brovoll og Lygna.

Andre steder det også er mulig å gå på ski fra nå er: Frognerseteren, Skansebakken og By i Lommedalen, Sollihøgda, Movatn og Solemskogen, Rustadsaga i Østmarka og Skoglund og Solli i Vestmarka.

Om du vil ta turen fra Sognsvann til Frognerseteren meldes det om svært vanskelig snø med is under, i lavereliggende områder.

Trine Rom Giving påpeker at Frognerseteren og Skansebakken i Sørkedalen er bedre utgangspunkt enn Sognsvann akkurat nå.

Det er også mulig å gå på kunstsnø i næranleggene ved Varingskollen, Linderudkollen, Holmenkollen, Lillomarka Arena, på Skullerud, Greverud og Eidsletta.

Sjekk føremeldingen for full oversikt.

Hege Blichfeldt Sheriff

Utfordrende vinter

Snø fulgt av mildvær har gitt utfordrende forhold denne vinteren.

Ifølge yr.no vil det bli mer nedbør i Sør-Norge denne uken. Dermed er det muligheter for at skiføret vil holde seg fremover.

Skiftende vær i #SørNorge denne uka. Regn, sludd og snø ventes i perioder i hele området gjennom uka. Ikke glem at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær! pic.twitter.com/v9alvWNoXG — Meteorologene (@Meteorologene) March 2, 2020

– Nå håper vi temperaturen holder seg lav nok til at snøen blir liggende. Det har vært en utfordrende vinter for løypebasene og alle som gjør en innsats, men det er også dette de kan. De er helt rå på å ta vare på den snøen som kommer, slik at det blir best mulig skiføre så lenge som mulig, sier Trine Rom Giving.